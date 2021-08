Veljko Belivuk, vođa beogradske kriminalne grupe, znan kao Velja Nevolja, trebao je biti ubijen iz snajpera u mafijaškoj sačekuši u Beogradu u lipnju prošle godine, pišu Novosti.

On je o tome, preko tajne aplikacije "sky", pričao s, kako se sumnja, svojim najbližim suradnikom Markom Miljkovićem, dok se u bolnici oporavljao od korone. Navodno, Belivuk je morao da dati 100.000 eura kako bi dobio sve informacije i to od čovjeka koji je bio dio plana za njegovu likvidaciju. U sve to, navodno, upleo je i Aleksandra Gligorijevića Pukija, koga su potom ubili, pišu Novosti.

U optužnici, koju je 30. srpnja podiglo Tužilaštvo za organizirani kriminal, dati su detalji ovog slučaja. Pored ostalog, navodi se da je Aleksandar Gligorijević usmrćen, jer je navodno odavao saznanja o kretanju i planovima Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, ali je i "planirao da s pripadnicima suparničke navijačke i kriminalne grupe ubije Belivuka snajperskom puškom".

Gligorijeviću su u aplikaciji sky dali nadimak "Ronin". Inače, u japanskoj povijesti, samuraji koji bi izgubili gospodara ili bi postali banditi, dobivali su naziv ronin. Veljko Belivuk se 13. lipnja 2020. dopisivao s nepoznatom osobom preko sky-a, a sumnja se da je to upravo Miljković, koji je komunicirao iz bolesničke postelje.

- Brate, ovaj me namjestio. Ako sve ok bude, za par dana ide u klaonicu... evo puška, sada mi je donio Ronin ... Ovaj iz Odžaka... da s Trajkom i Stojketom... nego je shvatio o kome se radi, tj. gdje treba raditi i riješio da nam proda priču za 100 soma... i da ubijem ovog Veskovića i on je siguran... Sinoć je viđen s tim Trajkom... želudac me boli...

Iz komunikacije koja se odvijala oko dva i po sata, Belivuk ne spominje ime čovjeka "koji im je prodao priču", ali tvrdi da je Vesković, navodno, bio zadužen da ga ubije. Prema neslužbenim operativnim saznanjima policije, postoji mogućnost da je Vesković porijeklom iz Crne Gore, kao i to da se izvjesno vrijeme krio u Bosni i Hercegovini. Belivuk se u jednom trenutnu sastao sa "tajanstvenim čovjekom" kome je dao novac za "priču":

- Pseto mi donijelo pušku na noge i tapše me po ramenu ... ma ne pitam to ja ništa, nije mi on priznao to, drug moj je vidio Ronina i Trajka sinoć oko 12, a on mi poslao u 12.55 poruku da noćas da moramo vidjeti. Dogovorio sam da idu u utorak Ronin i jedan naš da nam Ronin pokaže gdje je Vesković i onda klaonica...

Miljković, kako se sumnja, sve vrijeme umiruje Belivuka i pomaže mu da smisle način kako da namame Ronina, kome inače ne vjeruju. U ovim transkriptima, međutim, nije najjasnije je li on taj čovjek koji je "prodao" priču, ali je izvjesno da je Gligorijević donio snajper Belivuku, iz kojeg je navodno trebao biti ubijen.

- Donio mi je pušku idiot, ja i dalje ne vjerujem... ima i prigušivač. Kaže Hel (osumnjičeni Nebojša J, op.a.) da je cijev odlična, pakirana puška, cijev je bruka i mehanizam, ali je optika k...c. Vidjet ćemo kad ga spakujemo, što da radim, dat će šifru sky-a pa lagano... Dao sam im ozvučen auto sinoć, ne mogu dočekati da ga zadavim.

Za ubojstvo Aleksandra Gligorijevića Pukija 16. lipnja 2020., navijača Partizana, koji je bio blizak "Principima", ali i Belivuku i Miljkoviću, osumnjičeno je ukupno sedam osoba. Pored Belivuka, na optužnici su i braća Miloš i Marko Budimir, Vlade D, Nikola S, Nebojša J. i Srđan Lalić. Nema Miljkovića, kao u ostala četiri zločina, jer je bolovao od korone.

Partizanovac iz Odžaka namamljen je pričom o prodaji narkotika. Otet je, ubijen i raskomadan u kući strave u Ritopeku. Na njegovom tijelu, na leđima, neko od okrivljenih je nožem urezivao riječ: "IZDAJA". Sve je fotografirano i poslano preko sky-a Marku Miljkoviću.

Inače, taj isti Veljko Belivuk, koji je optužen da je organizator kriminalne grupe koja je brutalno ubila, iskasapila i samljela najmanje petoricu muškaraca u kući u Ritopeku, uoči likvidacije "pink pantera" Milana Ljepoje 9. prosinca prošle godine, sa suprugom i suradnicima je opušteno ručao u restoranu i birao namještaj za novu kuću, navodi Kurir.

- Nekoliko dana uoči ubojstva Milana Ljepoje, dok su trajale pripreme za to da bude namamljen i da se nabavi oprema, kombinezoni, najlon i sve ostalo što im je trebalo da pokušaju da prikriju tragove zločina, Belivuk je sa suprugom Bojanom otišao na porodični ručak u Loznicu. Utvrđeno je da su se sastali s osumnjičenim pripadnicima grupe Vladom Georgievim i njegovom suprugom Slađanom Sekulić - otkriva sugovornik Kurira.

Prema njegovim riječima, dva bračna para opušteno su sjedila i ručala u jednom poznatom restoranu, a onda su se čak na putu za Beograd Belivuk i njegova žena odvezli u salon namještaja.

- Bili su potpuno opušteni, najvjerojatnije su išli gledati stvari za novu vilu u Čačanskoj ulici, koja se u to vrijeme gradila. Riječ je o luksuznom objektu na Zvezdari, koji se gradio u neposrednoj blizini kuće u kojoj je s porodicom već živio Miljković - navodi izvor iz istrage.

Prema njegovim riječima, vođa klana je sa suprugom u Loznicu na ručak išao usred priprema za likvidaciju, ali i to što je na put krenuo bijelim "Mercedesom GLE", koji inače nije koristio kad je išao u kuću strave u Ritopeku.

Neposredno poslije porodičnog okupljanja, kako dodaje, Ljepoju su namamili da dođe i pogleda blindirani automobil koji su navodno nudili na prodaju.

- Naravno, nije znao da se sastaje s članovima zloglasnog kriminalnog klana. S navodnim prodavcem vozila se sastao na auto-putu kod Laste. Svjedok-suradnik je detaljno opisao kako su se plašili da imaju pratnju i da su zbog toga on i jedan pripadnik grupe namjerno izazvali sudar, ali i da mu je Belivuk naručio da pre dolaska u Ritopek "kupi hranu za sve". To je još jedan dokaz koliko je on bio opušten, kako u danima dok je planirao zločin, tako i u danu kad je došlo do njegove realizacije - objašnjava izvor Kurira.