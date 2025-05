'Beljak je upravljao gradom okružen interesnim skupinama, a Škrobot vlada birokratski'

Inovator, poduzetnik i inženjer elektrotehnike Matija Hržić HDZ-ov je kandidat za gradonačelnika Samobora i suprostavit će se aktualnoj gradonačelnici Petri Škrobot te Kreši Beljaku, dugogodišnjem gradonačelniku. I dok je Hržić inovator, njegov zamjenik Davor Cipek je bivši osvajač zlatnih medalja u karateu na svjetskoj razini. Hržić kaže da je Cipekov život putokaz da se trud, rad, odricanja i predanost cilju uvijek isplate. Ljudi se, kaže, prvenstveno dokazuju poštenjem, radom i rezultatima, a ne pripadnosti pojedinim političkim opcijama.

HDZ nema običaj pobjeđivati u Samoboru, dok je Sveta Nedeljadruga priča. Zašto je tome tako s obzirom da je riječ o susjednim gradovima?

Ne bih rekao da to ima veze sa pripadnošću pojedinim strankama. Ljudi na lokalnim izborima s pravom prvenstveno gledaju sposobnosti pojedinih kandidata da donesu boljitak. Nema tu nekih velikih politika i ideologija. Postoje samo realni ljudski problemi koje treba znati efikasno rješavati. Naravno da uz to bitno imati i dugoročnu viziju razvoja lokalne sredine, pa tako i našeg Samobora. Inženjer sam elektrotehnike i svoj poslovni razvoj posvetio sam inovacijama na tome području. Taj posao me učio razmišljanju izvan zadanih okvira i spremnosti da istražujem sve mogućnosti za poboljšanja, ma koliko god određene stvari bile uvriježene kao nepromjenjive. Na izbore izlazim zajedno s svojim zamjenikom Davorom Cipekom, bivšim osvajačem svjetskih zlatnih odličja u sportu. On je čovjek koji je nakon vrhunske sportske karijere prepoznat u Europi i svijetu sa svojim organizacijskim sposobnostima. Obavlja najviše sportske dužnosti u Europskoj i Svjetskoj karate federaciji. Kao uspješan međunarodni sportski djelatnik i bivši vrhunski sportaš je putokaz da se trud, rad, odricanja i predanost cilju uvijek isplate. Osobno smatram da se ljudi prvenstveno dokazuju poštenjem, radom i rezultatima, a ne pripadnosti pojedinim političkim opcijama. Vjerujem da će veliki broj građana upravo tako razmišljati i na ovim izborima.

Predsjednik ste GO HDZ-a Samobor i kandidat za gradonačelnika. Zašto bi građani birali vas, a ne recimo Petru Škrobot ili Krešu Beljaka?

Iskreno vjerujemo da naš grad može bolje. To nije pljuvanje po radu aktualne gradonačelnice, pa ni po radu gradonačelnika koji je taj posao obavljao dvanaest godina prije nje. Gospodin Beljak je upravljao gradom na zastario način okružen svojim interesnim skupinama. Aktualna gradonačelnica upravlja gradom na birokratski i administrativni način. Međutim, za uspješan razvoj bitno je imati viziju i hrabrost ustrajati na tom putu. Bitno je koristiti sve dostupne moderne tehnologije i dostignuća i što je najvažnije donositi odluke i biti spreman stati iza njih. Na žalost to u postojećem modelu upravljanja gradom nije slučaj. Odluke se donose presporo, naručuju se bespotrebne studije i analize za očigledne stvari. Uz sve to, ne postoje jasne vizije našeg grada u budućnosti. Gospodin Cipek i ja nudimo građanima Samobor u kojemu mladi i sposobni ljudi imaju podršku za realizaciju svojih ideja za dobrobit svih nas. Naša vizija temelji se na poštivanju tradicije, ali i hrabrosti da zakoračimo u budućnost. Smatram da nas to razlikuje od navedenih kandidata i da će mnogi građani na ovim izborima to uspjeti prepoznati.

Koji su najveći problemi Samobora?

Kao što sam rekao, temeljni problem upravljanja Samoborom je nedostatak jasne vizije i strategije razvoja našeg grada. Svi ostali svakodnevni problemi zapravo proizlaze iz toga. Ljudi znaju reći: Kada ne znaš kamo ideš svaki put je pravi. Nažalost, najčešće je svaki krivi ili bar nedovoljno dobar.

Jer ako želimo da naš grad bude prepoznat kao grad vrijednih, uspješnih obrtnika i grad u koji nam turisti rado dolaze onda se ne može desiti da nam zgrade niču u staroj gradskoj jezgri, da nemamo jasnu strategiju doseljavanja, da nemamo efikasan gradski promet, da su nam ceste u lošem stanju, da nemamo natkriveni gradski bazen, da nemamo viskoškolsku ustanovu, da nemamo sportsko rekreacijski centar i da nam grad ne služi kao efikasan servis naših poduzetnika i stanovnika.

Sveta Nedelja je snažan gospodarski centar, prisutno je oko 1500 obrtnika, trgovaca… Samobor to nije. Što treba učiniti da privuče gospodarstvenike?

Svaki grad ima svoje posebnosti i ne mislim da se naš grad treba razvijati u smjeru Svete Nedelje. Takva industrijalizacija našem gradu ne treba. Mlad sam čovjek, ali dobro znam da su drugi ljudi naš grad prepoznavali po svome osobitom štihu, po pozitivnom karakteru na kojemu su nam mnogi zavidjeli. Prepoznavali su ga kao grad vrijednih ljudi i dobrih domaćina. Smatram da su to vrijednosti koje moramo pravo vratiti, a onda ljubomorno njegovati i čuvati. Samobor ima svoju bogatu povijest kojom se mi Samoborci ponosimo. Zato su nam potrebne strategije razvoja i odluke kojima ćemo taj ponos sačuvati.

Biste li Rimca pozvali u Samobor?

Gospodin Rimac ima svoj poslovni put i donosi svoje poslovne odluke. Ne mislim da je bitno za naš grad da se tako veliki poslovni kompleksi grade u njemu. Očuvanje stare samoborske tradicije zanata i obrtnika bi trebalo biti puno važnije. To su vrijednosti koje trebamo vratiti i čuvati. Na žalost aktualna gradska vlast ih je potpuno zanemarila.

Samobor nema željeznicu, promet je sve veći problem. Ima li šanse da se to poboljša?

I danas se mnogi Samoborci s nostalgijom sjećaju Samoborčeka. I ne samo njega. Sjećaju se kupališta na Šmithenu, mnoštva planinara vikendom na Sv. Ani i u okolnom gorju. Sjećaju se mnogo toga čega na žalost više nema. Sve su to vrijednosti našeg grada koji se mnogu vratiti uz uspješno upravljanje. Najlakše je reći da je netko drugi kriv i da se tu ne može ništa. Svađati se i optuživati može svatko, ali to neće dovesti do rješenja. U životu uvijek djelujete unutar nekih zadanih okvira, ali kao inženjer navikao sam probleme rješavati sustavno i unutar zadanih varijabli, napraviti jasne planove i uključiti sve čimbenike. Za povratak željeznice potrebna je suradnja s državom, gradom Sv. Nedeljom i Zagrebom. Sve to nije problem, ukoliko postoji jasan plan za realizaciju projekta i dovoljno hrabrosti, znanja i volje da se ustraje na njemu. Na žalost do sada to nije bilo tako.

Tko vam je veća prijetnja, Petra Škrobot ili Krešo Beljak?

Poštujem političku konkurenciju, ali gospodin Cipek i ja imamo svoj put i na njih se na obaziremo. Našim građanima nudimo Samobor budućnosti, a ne prošlosti. Samobor u kojemu su sposobni i mladi ispred interesnih skupina i u kojem hrabro donose odluke za dobrobit svih nas. Kao što je Davora Cipeka sport naučio da samo odricanje i rad vode do pobjede mene je inovatorstvo naučilo da se uvijek može i mora bolje. Zato se iskreno nadamo podršci naših sugrađana jer kao mladi ljudi vjerujemo u drugačiji i bolji Samobor.