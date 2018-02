Beljak: Ovom Vladom upravlja Dalić, a iza nje stoji Škegro...

Agrokor je ponovno bila tema u sabornici, ali i izvan nje. Dan nakon što su potpredsjednica Vlade Martina Dalić i povjerenik Ante Ramljaka na saborskom Odboru na gospodarstvo odgovarali na pitanja zastupnika, Kreško Beljak (HSS) poručio je da premijer Andrej Plenković treba hitno, dekretom smijeniti Ramljaka, ali i Dalić koja je, kaže, vrlo duboko involvirana u cijelu aferu.

O sjednici koja je trajala četiri i pol sata čelnik HSS-a kaže da je bio "scenarij koji je unaprijed dogovoren po modelu otegni, odvuci" te da pojedina pitanja zbog toga nisu mogla doći na dnevni red.

- Sasvim je jasno da su HDZ-ovi i HNS-ovi zastupnici i članovi odbora imali unaprijed pripremljene hvalospjeve. Očekivao sam da će netko Ramljaku uručiti kitu cvijeća ili nešto slično i čestitati mu na njegovoj velikoj žrtvi koja košta 250.000 kuna tjedno i koja će koštati naredni period. Žao mi je što to dio zastupnika ne vidi ili ne želi vidjeti, ali činjenica je da je riječ o pljački koja nadmašuje sve pljačke privatizacije u Hrvatskoj zadnjih 28 godina i da nitko tome ne želi stati na kraj - kazao je Beljak na tiskovnoj konferenciji u Saboru.

Sjednica odbora mu je kaže otvorila oči te mu je sada potpuno jasno da tko je pravi upravitelj Hrvatske odnosno tko upravlja Vladom i HDZ-om.

- To nije Andrej Plenković nego Martina Dalić, a iza nje vjerojatno Borislav Škegro i cijela ekipa iz '90-tih - ustvrdio je čelnik HSS-a.

Na pitanje treba li premijer smijeniti Ramljaka, Beljak je odgovorio kako se ne može načuditi premijerovom izboru suradnika, koji je na čelo Vlade došao čistih ruku.

- Čini mi se da nema dovoljno hrabrosti, da ne kažem da je kukavica da određene stvari razriješi. Siguran sam da bi mu to donijelo pozitivne, a ne negativne poene- Zdravka Marića ili Martinu Dalić osobno nikad ne bih trpio u Vladi da sam premijer čistih ruku. Ne znam zašto to radi, zašto trpi. Činjenica je da štetu od njegovog nedjelovanja trpe svi građani Hrvatske i da će trpjeti još veću - kazao je.

Na Ramljakovu izjavu da u Agrokoru radi na ugovor o djelu, Beljak je kazao: "I ja bi bio na takvom ugovoru o djelu". Na pitanje je li normalno da je povjerenik na ugovoru dok su savjetnici koje je imenovao na plaći u Agrokoru, uzvratio je:

- To nije i ne može biti normalno. Cijela priča oko lex Agrokora od početka nije normala. To je direktno uplitanje politike u rad privatnog poduzeća. Da politika je stvorila to privatno poduzeće, to je dijete HDZ-a iz '90-ih i to je jasno, ali ovaj način uplitanja je u rangu miješanja države u gospodarstvo kao što se to radi u Kini ili na Kubi. Elite koje su vladale za vrijeme komunizma prebacile su se u HDZ i sada to radi na daleko drastičniji način nego što su radili ranije. Upliću se u gospodarstvo, a izravna i neizravna posljedica je pakiranje kofera mladih. Vrlo sam zabrinut za budućnost naše lijepe domovine - zaključio je.