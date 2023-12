Benčić: 'Apsolutno sam za sjednicu o Jakuševcu, kao i o problemima svih odlagališta'

Trebali smo imati ovaj mjesec tematsku sjednicu Odbora oko Drava International slučaja i drugim slučajevima požara na privatnim oporabilištima otpada, međutim, mada smo izglasali da je imamo, HDZ se jučer usprotivio da to bude sada, a obzirom da imaju većinu u Odboru, sjednica je pomaknuta na siječanj. Njihov prijedlog je bio da se unutar toga razgovara i o Jakuševcu, na što sam ja rekla da možemo odmah napraviti tematsku sjednicu o tome, kao i problemima svih odlagališta otpada i općeg koncepta gospodarenja otpadom u cijeloj RH. Dapače, ja želim da imamo tu sjednicu, međutim, nakon što sam objasnila o čemu se radi i oko problema s Jakuševcem i drugim odlagalištima, a zbog čega je Vlada Andreja Plenkovića dobila više od 20 službenih opomena EU, HDZ-ovci su, izgleda, promijenili mišljenje. Nadam se da nisu jer smatram da o tome trebamo imati tematsku sjednicu i to hitno, kazala je predsjednica Kluba Možemo Sandra Benčić na pitanje hoće li kao predsjednica Odbora za zaštitu okoliša sazvati tematsku sjednicu po pitanju Jakuševca, kao što je sazvala na temu osječkog Drava International.

Idući tjedan će, najavila je, Odbor raspravljati o tome i donijeti odluku hoće li se onda tematska sjednica i sazvati i kad. Poslala je poruku Petru Pripuzu, vlasniku CIOS-a, jednoj od četiri privatne tvrtke koje rade na Jakuševcu, koji lopticu odgovornosti za urušavanja na tom odlagalištu prebacuje na vlast.

- Pripuz ima dugu povijest pisanja javnih pisama svaki put kad se nađe prozvanim za nešto. Vrlo jasno smo komunicirali da će se utvrđivati odgovornost i da je, osim Državnog inspektorata i drugih nadležnih institucija, Grad na svoju ruku angažirao neovisnog sudskog vještaka koji treba utvrditi kako je došlo do urušavanja. Gradonačelnik je, također, rekao da će, bez obzira tko je odgovoran, biti sankcija. To je vrlo jasno rečeno. Nije rečeno tko je odgovoran jer se to još ne zna, ali su poduzete sve radnje da se to što prije dozna i da se ne čeka ni nalaz državnih tijela ako sudski vještak prije utvrdi što se točno dogodilo. To je moja poruka gospodinu Pripuzu - poručila je.

Komentirala je i izjave koalicijskog partnera na gradskoj razini, šefa SDP-a Peđe Grbina, koji kaže da se više vlast ne može izvlačiti na Milana Bandića i njegovu ostavštinu te da je vrijeme da se neke konkretne mjere poduzmu.

- Mislim da je kolega Grbin upoznat s čitavom problematikom kojom se bavimo 2,5 godine, a tiče se novelacije studije za Centar za gospodarenje otpadom. Morala se raditi nova jer su se 2021. promijenila pravila EU i to smo napravili, rješavali smo pitanje lokacije, koncepta i još dan danas nismo dobili odgovor Vlade. A jasno mi je i zašto. Zato što sve vlade do sada imaju isti koncept gospodarenja otpadom od 2005. godine. U toj Strategiji su predvidjeli do 2025. godine 20 centara, a napravljena su samo dva, odnosno tri, ali treći nije u punoj funkciji. Od ta dva koja su u funkciji, oba su na teritoriju županija u kojima HDZ nikada nije bio na vlasti. Tamo gdje HDZ ima dugu povijest vladanja, maltene kontinuitet od te 2005., nisu uspjeli riješiti izgradnju centara za gospodarenje otpadom - naglasila je istaknuvši i drugi, ključni problem.

- Država je gurala centre koji se temelje na mehaničkoj biološkoj obradi otpada, nakon koje se dobiju izdvojeni korisni elementi koji mogu ići na reciklažu, ali što onda s tim? Rješenja nema. Država nije dala rješenje što s otpadom koji nastane u centrima za gospodarenje otpadom. I onda se plaća spalionicama ili se mora izvoziti, primjerice, u Austriju i isto platiti da se taj otpad spali ili energetski oporabi jer država nije dala rješenje kuda s mehanički biološki obrađenim otpadom. I upravo zato ja želim da imamo tematski sjednicu, prošlo je, ne pet do 12 nego je već prošlo 12 da se donese odluka što će se raditi s tim otpadom. Problem Jakuševca ovisi o tome, ali i masa drugih odlagališta i želim da se to jednom za svagda riješi. Do 2035. samo 10 posto otpada može ići na odlagališta, a mi nemamo apsolutno nikakvu infrastrukturu da dođemo do tog cilja - istaknula je.

Novinari su je pitali je li istina da je Inspektorat našao količine biootpada na Jakuševcu, koje tamo nisu smjele biti.

- Koliko znam iz medija je da je Inspektorat rekao da taj nalaz od laboratorija još nije dobio. Kad to dobije, ja ću tražiti da ga pošalju i Odboru za okoliš da vidimo je li to točno ili ne i o kojoj količini se radi, je li to relevantna količina ili nije. Spominjalo se u medijima 30 metara kubnih, ali to nije nalaz Inspektorata. Treba onda utvrditi kako je do toga došlo i tko je odgovoran da je eventualno ta količina, ako je postojala, tamo završila i je li to relevantno da je došlo do urušavanja. Ispitat će to i Grad, ali i mi na Odboru - poručila je Benčić.

Oplela je po Ivici Lovriću kad su je novinari pitali za njegove tvrdnje da šef Čistoće tjera radnike da odvoze i dalje otpad na Jakuševec bez obzira na sve.

- Državni inspektorat nije zatvorio Jakuševec. Lovrić, što god on kaže i imputira bilo kome, ne samo da je irelevantno nego me ne zanima jer se radi o osobi bez karaktera i integriteta, osobi koja je sudjelovala u svim Bandićevim aferama, koja je glasala za sve ovo što je dovelo do ovog danas, koja se itekako okoristila svojim pozicijama u Gradu i koja je, pobogu, tužila nakon potresa roditelje koji su tražili samo garanciju sigurnosti svoje djece. To je Ivica Lovrić i irelevantan je. Što se tiče sigurnosti radnika, gradonačelnik je rekao da mu je to na prvom mjestu - zaključila je.