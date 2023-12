Tomašević i suradnici ujutro: Laž je da zakapamo biootpad. Malo kasnije: I on je zakopan, ali...

Zakapa li se na Jakuševcu protuzakonito biootpad koji građani odvojeno prikupe i je li to mogući uzrok dva velika odrona? Biootpad je nestabilniji od komunalnog otpada, a ako su zakopane velike količine, to može dovesti i do klizanja i nestabilnosti.

I sugovornici s odlagališta Jakuševec su za 24sata rekli da se zakopava i biootpad, to tvrdi i gradska oporba, a u svom priopćenju je C.I.O.S u ime četiri tvrtke izbjegao odgovor na to pitanje, ali je znakovito poručio da je Čistoća zadužena za kontrolu otpada, a da su oni samo izvođači radova koji ne mogu utjecati na sastav otpada koji se zatrpava.

Video: Ovako je Tomašević pričao o Jakuševcu 2017.

Pokretanje videa ... Tomaševićevo obećanje na Jakuševcu | Video: YouTube

Tomašević 16. studenog: Ne zakopava se biootpad

Zanimljivo je vidjeti kako su se mijenjale izjave gradonačelnika i njegovih suradnika nakon dva odrona. U drugom je jedan radnik teško ozlijeđen i izgubio je ruku, a još dvojica imaju lakše ozlijede.

- To je notorna laž – poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević 16. studenog nakon prvog odrona i prozivke HDZ-a da se na Jakuševcu zakapa zajedno komunalni i biootpad.

Tomašević je tada rekao se odvajanje biootpada u Zagrebu povećalo pa ga stoga ima manje u strukturi samog odlagališta.

- Na Jakuševcu se ne zakapa i biootpad – poručio je i u ponedjeljak nakon drugog odrona Tomašević na istu, ponovljenu kritiku HDZ-a.

- Provjerila sam i na Jakuševcu se ne odlaže biootpad – prisnažila je jučer i Sandra Benčić.

No, 24sata i Jutarnji list nakon tih izjava, jučer objavljuju fotografije na kojima se vide hrpe smeđih vrećica za biootpad na vrhu odlagališta pored bagera. Na fotografijama se, osim toga, vidi i istovareni biootpad na plohu s komunalnim.

Objavljujemo i zapisnik Državnog inspektorata od 20. studenog koji je došao u nenajavljenu kontrolu. Zaustavili su dva kamiona koja su išla na plohu i utvrdili da je dovezeno 30 kubičnih metara biootpada. Odgovorni su u taj zapisnik utvrdili da se radi o grešci i kamioni su vraćeni. Naglasimo, to je bila samo jedna iznenadna kontrola samo taj dan.

Ups, ipak se zakopava

Nakon toga su u večernjim dnevnicima RTL-a i Nove TV gostovali Luka Korlaet, Tomaševićev zamjenik, te voditelj podružnice Čistoća, Davor Vić.

Ispalo je da se biootpad ipak zatrpava na Jakuševcu.

Vić je poručio da nije točno da biootpad zakapaju ispod miješanog otpada, a zatim dao sljedeće obrazloženje.

- Imate nekoliko vrsta biootpada, odnosno nekoliko različitih izvora biootpada. Biootpad za koji naši korisnici imaju zadužene svoje vlastite spremnike, odnosno odlažu ga u kante, on je vrlo visoke čistoće i on se obrađuje isključivo na kompostanama Čret i Jakuševec - rekao je Vić te istaknuo da je na svoje oči vidio da je to zaista tako.

- Što se tiče otpada koji se nalazi u smeđim spremnicima na javnim površinama, koje nažalost pojedinci koriste nesvjesno, to je uglavnom neočišćeni otpad i on se tretira kao miješani komunalni otpad. Mi na plohi, kad istovarimo taj otpad, još nastojimo izvući određenu količinu biootpada i vraćamo je na kompostanu i to je upravo taj biootpad oko kojeg se stvara neka fama – rekao je Vić.

Luka Korlaet je poručio slično:

- Nije se zakopavao biootpad, biootpad koji je dolazio na odlagalište je bio u tolikoj mjeri onečišćen da se mogao smatrati miješanim komunalnim otpadom – rekao je zamjenik gradonačelnika.

Dakle, biootpad koji se skuplja u smeđim spremnicima je ipak završio zakopan. Samo što sad gradska vlast tvrdi da je bio onečišćen, pa nije biootpad nego ga vode kao miješani otpad. Koji su kriteriji onečišćenja kada biootpad postaje miješani?

Koje su količine takvog otpada zatrpane? Ako se u istom kamionu dovozi i otpad iz zajedničkih spremnika, ali i otpad pojedinačnih spremnika, kako se to utvrđuje koji je čist, a koji nije?

Pitali smo Vića i na današnjoj tiskovnoj konferenciji koliko je onda takvog, onečišćenog biootpada odloženo na Jakuševcu?

- Nula! U tijelo Jakuševca se ne odlaže biootpad. Odlažemo miješani komunalni otpad, a ne onečišćeni biootpad, to se deklarira kao miješani komunalni otpad - rekao je voditelj Čistoće.

Jutros je u svojoj izjavi predsjednik Novog sindikata u Čistoći, Pavao Barbarić također potvrdio da biootpadu na odlagalištu itekako ima, ali da ne zna u kojim količinama.

Na pitanje može li on biti uzrok odrona rekao je kako je to moguće jer je otpad živ i pun plinova...