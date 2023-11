Benčić: Čudno je što još nema toksikološkog nalaza Banožića; Bauk komentirao izjavu Anušića

Ovo samo po sebi nije iznenađenje, očekivalo se da bi to mogao biti upravo Anušić, prvo zato što je iz Slavonije, a drugo, čini mi se da je premijer na taj način pacificirao župana Anušića, koji je bio jedan od rijetkih unutar HDZ-a koji je pružao prema njemu neki otpor. To je sigurno činio puno lakše s pozicije župana nego što će to činiti s pozicije ministra. Sigurno je da će puno manje kritika biti sada kada je član Vlade nego kad je bio župan, komentirala je predsjednica Kluba Možemo Sandra Benčić nakon što je premijer Andrej Plenković potvrdio da je Ivan Anušić kandidat za novog ministra obrane i potpredsjednika Vlade.

Osvrnula se i na razrješenje Marija Banožića.

- Ključni problem je u tome da je razriješen na način da je to samostalno, bez ostatka Vlade, bez sjednice Vlade i bez odluke Sabora, odnosno saborske većine, sam donio premijer Plenković. Vladu i sve njene članove imenuje, odnosno za njih glasa Sabor, tako bi trebalo biti i sa razrješenjem, osim u jednom slučaju propisanom u Zakonu, kada ministar sam da ostavku - dodala je ponovivši kako premijer, prema Ustavu i Zakonu, ne može sam razriješiti ministra.

- On može dati taj prijedlog, to treba doći u Sabor pa da se o tome glasa. Drugi veliki problem jest da još nema toksikološkog nalaza za, sada već bivšeg, ministra Banožića, što je čudno s obzirom na to da se pacijentima kada se zaprime u bolnicu mora napraviti toksikološki nalaz i zbog njih samih da bi se znalo postoje li neke prepreke zbog nekih lijekova i slično. Mi smo sigurni da je on morao biti napravljen odmah, ali se ne komunicira s javnošću - kazala je.

A ono što je najgore, naglasila je, jest što je policija kvalificirala kazneno djelo i podnijela kaznenu prijavu upravo bez toksikološkog nalaza.

- A o toksikološkom nalazu može itekako ovisiti kvalifikacija tog djela. A o toj kvalifikaciji ovisi i zapriječeni minimum, koji je prema ovome što je policija dala, jedna godina, a ide do osam godine, dok po težoj kvalifikaciji, do koje dolazi i upravo ako bi se radilo o nesreći pod utjecajem alkohola ili opijata, tada minimum ide do tri godine, a maksimum do 15 - poručila je za kraj.

Bauk: To će trebati preispitati...

- Rekao sam da očekujem civila i političku osobu, to se dogodilo. Anušić će morati preispitati jednu svoju izjavu, a to je da je Pupovcu istekao rok trajanja iz 2021., jer bez njihovih glasova ne bi mogao biti ministar. U ovom imenovanju vidim dio unutarstranačkog peglanja, postavljanje neke unutarstranačke ravnoteže. A obzirom da je Anušić znao iskazivati stavove koji su nekada bili drugačiji od premijera, povući ću se se pola koraka unazad što se tiče odnosa prema vrhovnom zapovjedniku i bespogovornog slušanja predsjednika Vlade, komentirao je SDP-ov Arsen Bauk dodavši kako sada Vlada ima šest potpredsjednika.

- Tako da će morati proširiti uži kabinet, obzirom da na njemu sudjeluju potpredsjednici Vlade, sad će to biti malo širi kabinet - rekao je.

Naime, Anušić će, osim dužnosti ministra, biti i potpredsjednik Vlade.