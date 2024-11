Benčić: HDZ razvlači do krajnjeg roka kada će ponuditi suce po principu 'uzmi ili ostavi'

Zastupnica Možemo Sandra Benčić prozvala je u utorak vladajuće zbog odugovlačenja procesa imenovanja novih deset ustavnih sudaca, rekavši kako to sve rade s ciljem da imaju većinu u Ustavnom sudu, a što je nedavno potvrdio i HDZ-ov zastupnik Ivan Malenica.

"HDZ razvlači do krajnjeg roka kada će ponuditi suce po principu 'uzmi ili ostavi', i to one suce koji će ostvariti ono što je Ivan Malenica najavio, a to je da HDZ želi imati većinu u Ustavnom sudu. Ustavni suci trebaju biti čuvari Ustava prava građana od pretenzija onih koji imaju političku većinu ili političku moć", kazala je Benčić u Saboru, u slobodnom govoru kluba zastupnika.

Benčić se time referirala na izjavu predsjednika saborskog Odbora za Ustav Malenicu koji je krajem listopada kazao da vladajuća većina želi imati više sudaca u Ustavnom sudu, kao što je to bilo i dosad.

Od intervjua kandidata za Ustavni sud pred saborskim zastupnicima prošlo je par tjedana, dodala je Benčić, no vladajući još uvijek nisu pozvali oporbu na konzultacije kako bi se usuglasili o deset imena koje valja izabrati dvotrećinskom većinom svih zastupnika.

"Na intervjuima smo imali neke zaista kvalitetne kandidate i izbor ne bi trebao biti težak. Ali HDZ ne zove na konzultacije, odgađa se ono što se inače događalo odmah nakon intervjua, a to je da se sjedne i razgovara tko su najbolji kandidati", rekla je.

Benčić je premijera Andreja Plenkovića optužila da osam godina "mic po mic" oduzima ovlasti neovisnim institucijama i lokalnim samoupravama, kako bi nad njima uspostavio političku kontrolu, a sada slično želi napraviti i sa Ustavnim sudom.

"Institucije će biti ili njegove ili ničije, a sada se to vrlo jasno vidi na pitanju izbora ustavnih sudaca", naglasila je zastupnica Možemo.

Grmoja: Hrvatska treba zaustaviti proces pristupanja u OECD

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja kazao je da Hrvatska treba zaustaviti proces pristupanje u Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), jer se zbog ulaska u istu mijenja Zakon o vlasništvu koji će omogućiti bogatim državljanima trećih zemlja kupnja nekretnina u Hrvatskoj.

"Treba zaustaviti proces pristupanja u OECD, dok plaće ne budu takve da hrvatski građani mogu konkurirati onima koji žele kupit nekretninu u Hrvatskoj. Naš predsjednički kandidat Miro Bulj najavio je referendum protiv poreza na nekretnine, ali trebao bi nam i referendum protiv ovog zakona", kazao je Mostov zastupnik.

Grmoja je u svom obraćanju kritizirao nadolazeće izmjene Zakona o vlasništvu. Nekretnine u Hrvatskoj trenutno mogu kupovati svi državljani EU, a Grmoja upozorava da će se izmjenama navedenog zakona to pravo proširiti na bogat državljane zemalja kao što su SAD, Australija, Kanada, Velika Britanija, Izrael, Švicarska i dr. Posljedica će biti dodatni rast cijena nekretnina, dodao je.

"Je li u hrvatskom interesu u ovom trenutku ulazak u OECD? Koji su benefiti, a što gubimo? Gubimo našu djedovinu", napomenuo je Grmoja.

Klasić pozvao na reformu u zdravstvu

Darko Klasić iz kluba HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, pozvao je na ozbiljne reformu u hrvatskom zdravstvu koje neće biti samo još jedne reforme na papiru. Kao glavi probleme nije naveo nedostatak ljudstva, već učinkovitost sustava.

"Hrvatska ima 410 liječnika na 100 tisuća stanovnika, dok ih susjedna Slovenija ima 350. Uzrok leži negdje drugdje. Ne koristimo zdravstveni sustav učinkovito i uz nepostojanje nadzora rada djelatnika na plaći HZZO-a ne treba nikog čuditi pad kvalitete usluga i sve veće liste čekanja na specijalističke preglede", poručio je Klasić.

Zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica osvrnuo se na prijavu koju je policija podignla zbog narušavanja javnog reda i mira tijekom uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona u Imotskom prošlog ljeta, kada je kip Tina Ujevića prekriven zastavom HOS-a. Kukavice je ustvrdio da za takvu prijavu nema zakonskog uporišta.

"Ako ne postoji zakon koji zabranjuje četničku kokardu, kako je to rekao Milorad Pupovac, ne postoji ni zakon kojim je zabranjena HOS-ova zastava. Molim hrvatsku policiju da postupa sukladno zakonima RH, a ne po preporukama. Nadam se da će u ovom sazivu Sabor donijeti konkretne zakone tako da nemamo probleme koje dižu tenzije u društvu i rade podjele", rekao je Kukavica.