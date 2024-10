Primorac o Milanoviću: Nije li vam čudno njegovo ponašanje? I Selak komentirala optužbe

Predsjednički kandidat kojeg podržava HDZ Dragan Primorac podržao je u subotu ocjene koje su se čule od dužnosnika te stranke da se predsjednik Republike Zoran Milanović svojim ponašanjem svrstava na stranu Rusije, rekavši da bi to moglo imati dalekosežne posljedice po Hrvatsku.

"Ako malo bolje pogledate što se događa od početa rata u Ukrajini nije li vam čudno njegovo ponašanje i njegovo očito svrstavanje na stranu Rusije, a niti u jednom trenutku osuda onoga što se događa u Ukrajini, iako je Hrvatska platila golemu cijenu u Domovinskom ratu", izjavio je Primorac novinarima u ispred GO HDZ-a.

Ako se, kaže, to pokaže istinitim, onda će 'posljedice za Hrvatsku, za mene, sve vas biti dalekosežne - od kompletnog njegovog nečinjenja, zadnjih pet godina'. Na višekratna pitanja novinara ima li za takve ocjene dokaza, Primorac je kazao da se 'dokazi skupljaju i treba vrijeme da se skupe'.

Ja u to ne ulazim, samo kažem da je čudno njegovo ponašanje od početka rata u Ukrajini, koje je potpuno u suprotnosti svih saveznika, njegova proruska orijentacija, a imali smo Domovinski rat u Hrvatskoj, ponovio je.

Primorac je govorio i o nacionalnoj sigurnosti Hrvatske koja je "apsolutno ugrožena u trenucima najveće ugrozbe Europe i svijeta, u trenucima kad imate rat, nekoliko stotina kilometara sjevernoj Hrvatske, kad imate nekoliko žarišta".

Jedini i najbrži način je da se situacija stabilizira, da on ode u drugom mjesecu. Ja mu želim sve najbolje u životu, ali on mora otići do Hrvatske, kazao je Primorac.

Na novinarsko pitanje novinara namjerava li HDZ opozvati predsjednika Milanovića, Primorac je kazao da 'to treba pitati HDZ, te da je on nestranački kandidat'. "Jedna stvar je nedvojbena. Njega će vrlo brzo, a to je sigurno, na izborima opozvati hrvatski narod", zaključio je Dragan Primorac.

Selak Raspudić: Zašto opoziv nije u Saboru?

Zagreb: Marija Selak Raspudić održala konferenciju za medije | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Marija Selak Raspudić rekla je kako su optužbe na račun Milanovića ozbiljne, kao što su ozbiljnei njegove tvrdnje da će naši vojnici ići u Ukrajinu. Po njoj su jedna i druga dovoljne za smjenu državne vlasti te da od svega Hrvatska snosi najveću štetu, preosi HRT.

- HDZ je mogao odavno na dnevni red staviti opoziv aktualno predsjednika, ali to nije učinila, treba ih pitati zašto. Moja poruka je sljedeća, u narednih nekoliko mjeseci, oni koji su demokratski za to i zaduženi, su hrvatski građani, i oni će imati priliku zbog njegovog djelovanja opozvati akutalnog predsjednika, a ja vjerujem da će to oni i učiniti, rekla je Marija Selak Raspudić.

Franković: Ponaša se kao ruski oficir

HDZ-ov Mato Franković rekao je jutros za HRT-ov Studio 4 da postoje "vrlo jasne indicije da kampanju predsjednika Zorana Milanovića financira Rusija odnosno ruski kapital".

- Sve ono što on radi posljednjih mjeseci i godina je zalaganje za politiku agresije prema Ukrajini. Jasno je da postoje indicije i da postupci predsjednika Milanovića ukazuju na to. Predsjednik Milanović od trenutka agresije se ponaša kao ruski oficir u RH. Vrlo jasno je u javnom prostoru iznosio neistine kako ovom posljednjom misijom šaljemo naše vojnike u Ukrajinu, a znao je da to nije istina - rekao je.

S njim je u studiju bila i Sandra Benčić, koja je odmah reagirala na njegove tvrdnje.

- To su vrlo ozbiljne optužbe. Kada bi postojala institucija koja bi bila financirana od bilo kakve sile, a pogotovo Rusije, mi bi imali ozbiljan sigurnosni problem. Nadam se da ste svjesni što se upravo rekli. Na temelju ovog ću tražiti izvješće na Odboru za nacionalnu sigurnost da vidimo postoje li u Hrvatskoj političari koje financira ruski kapital - odgovorila je Benčić.