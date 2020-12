Ben\u010di\u0107 je istaknula da Vlada svoju nemo\u0107 i propu\u0161tanje upravljanja krizom prebacuje na gra\u0111ane i njihove d\u017eepove sada kada je velik broj ljudi pred otkazom i kada su mnogima propali poslovi koje su planirali za prosinac. Podsjetila je kako su prije \u010detiri tjedna predlo\u017eili da mjere budu predvidive pa da gra\u0111ani, radnici i poslodavci znaju da \u0107e se konkretne mjere uvesti ako projicirani broj hospitaliziranih na jedinicama intenzivnog lije\u010denja dosegne odre\u0111enu razinu.\u00a0

Osudila je na\u010din na koji Vlada upravlja krizom.

- Prije dva tjedna su se dopu\u0161tala okupljanja od deset tisu\u0107a ljudi kada im je to bilo politi\u010dki oportuno, a danas \u0107emo ka\u017enjavati ljude u njihovim domovima s 10.000 kuna ako ih ima vi\u0161e od deset - kakvo je to upravljanje krizom - upitala je Ben\u010di\u0107.

Kritizirala je i premijera Andreja Plenkovi\u0107a.

- Pona\u0161a se kao jedini u dr\u017eavi koji ne\u0161to zna. Kada mi ne\u0161to preporu\u010dimo, odbacuje to s podsmijehom, isto radi kada isto to preporu\u010de zdravstveni radnici, a onda iza zatvorenih vrata dogovara drakonske sankcije i propisuje ih u nekoliko dana. Tu mo\u017ee brzo reagirati, a ne mo\u017ee organizirati slu\u017ebe za pra\u0107enje kontakata, za to nije sposoban. Imamo drugi najve\u0107i broj zara\u017eenih na 100.000 stanovnika u Europskoj uniji. Ju\u010der smo imali 74 preminule osobe. On uop\u0107e ne upravlja krizom, i skriva se iza Sto\u017eera - kazala je.\u00a0

Bori\u0107 je pak podsjetila kako je premijer na prolje\u0107e govorio kako je pobijedio COVID, ali da Vlada tijekom ljeta o\u010dito nije obavila pripremu za drugi val pandemije.