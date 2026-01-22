Benčić kritizira fiskalizaciju 2.0, Porezna uprava: 'Sustav je potpuno stabilan i operativan!'

Od početka godine do danas, 22. siječnja, u sustavu Fiskalizacije 2.0 ukupno je evidentirana fiskalizacija za 4.029.965 eRačuna. Usporedbom za isto razdoblje prošle godine, Porezna uprava ima evidentirano u sustavu 3.743.015 računa. Do 22. siječnja 2026. u 8,30 minuta bilo je 305.911 poreznih obveznika izdavatelja i primatelja eRačuna; 97.769 poreznih obveznika koji koriste aplikaciju MikroeRačun, 4.029.965 fiskaliziranih eRačuna, a 236.841 poreznih obveznika razmijenilo je eRačun, naveli su iz Porezne uprave.

"Preko 4 milijuna eRačuna, a više od 305.000 poreznih obveznika koji svakodnevno sudjeluju u razmjeni ili zaprimanju eRačuna ne ukazuju na kaos, već upravo suprotno. U ovako složenom sustavu očekivali smo velik broj upita i upravo zato Ministarstvo financija, Porezna uprava svakodnevno odgovara korisnicima, pomaže, sugerira i otklanja nedostatke. Riječ je o najvećem iskoraku u smislu digitalizacije koji će sada, nakon što su se uhodali, svima donijeti korist i olakšati rad", poručili su iz Porezne uprave.

Nema kazni za greške

Kako ističu, u ovoj fazi Porezna uprava kontinuirano prati provedbu, analizira zaprimljene povratne informacije, pruža tehničku i stručnu pomoć putem objavljenih uputa, odgovora na najčešća pitanja te izravno komunicira sa svim dionicima sustava Fiskalizacije 2.0.

"Nismo izdali niti jednu kaznu zbog krivo unesenih podataka i ponavljamo da to niti nije intencija Porezne uprave. Kao i uvijek do sada Porezna uprava vodi se načelom oportuniteta i nitko tko radi u dobroj vjeri ne mora biti zabrinut za kažnjavanja. To smo ponovili više puta, pa tako i jučer na sastanku s udrugom Glas poduzetnika koji su tražili da ih primi sam ministar financija. On im je još jednom ponovio isto nakon čega su i sami zaključili kako straha od kažnjavanja nema, a cilj nam je svima jednak", kazali su iz Porezne uprave.

Također, najavljuju da će uskoro objaviti konačni tekst Pravilnika o eRačunu, nakon što je završilo njegovo javno savjetovanje. Pritom dodaju da se tim pravilnikom neće propisati ništa što već nije sadržano u Zakonu i objavljeno u opširnoj Tehničkoj dokumentaciji i primjerima koji su objavljen na portalu projekta Fiskalizacija 2.0.

Pozivamo sve dionike koji komuniciraju u javnom prostoru o projektu Fiskalizacije 2.0 na maksimalnu odgovornost prilikom iznošenja stavova koji mogu destabilizirati sustav I narušiti povjerenje u ovaj segment ključne državne informacijske infrastrukture te izazvati strah I nepovjerenje. Na kraju ističemo kako je ovaj Zakon u Hrvatskom saboru dobio jednoglasnu potporu svih zastupnika, zajedno sa zastupnicom Sandrom Benčić.

Možemo! pokreće interpelaciju o radu Vlade zbog "fiskalizacije 2.0"

Podsjetimo, predsjednica Kluba zastupnika Možemo! Sandra Benčić najavila je u četvrtak da će ta stranka pokrenuti interpelaciju o radu Vladu zbog 'fiskalizacije 2.0' te zatražila da se ova godina tretira kao testna godina za gospodarstvenike i ne naplaćuju im se kazne jer sustav ne funkcionira.

"Zbog kaosa koji je fiskalizacija 2.0 prouzročila u hrvatskom gospodarstvu s početkom ove godine, odlučili smo pokrenuti interpelaciju o radu Vlade u vezi uvođenja ove nazovi-reforme", najavila je predsjednica saborskog kluba stranke Možemo! Sandra Benčić.

Istaknula je da su bila dovoljna tek tri tjedna primjene tzv. fiskalizacije 2.0 da se pokaže kako je riječ o još jednom nepripremljenom potezu Vlade koji se pokušava prikazati kao reformski.

"Tražimo i da se istodobno stave izvan snage odredbe o kaznama te da se kazne ne primjenjuju do 1. siječnja 2027., dok traje testni period, kako bi se izbjeglo da se tvrtke i obrtnici kažnjavaju zbog nečega na što nisu mogli imati utjecaja, jer sustav ne funkcionira”, rekla je, među ostalim, Benčić. Upozorila je i na to da su kazne za obuhvaćene fiskalizacijom 2.0 enormne, dok Ministarstvo financija, koje je pravilnik trebalo donijeti prije početka primjene, pravilnik još uvijek nije donijelo – i za taj propust, kako je rekla, nisu predviđene nikakve kazne.