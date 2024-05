Benčić o koaliciji HDZ-a i DP-a: 'Ovo tu je poraz Plenkovića'

Ne možemo reći danas to čudi, ali kada imate situaciju da se DP, i prije, i u kampanji predstavljao kao alternativa HDZ-u i netko tko će skinuti HDZ s vlasti i obećavao svojim biračima da neće s njima. To je jedna vrsta prevare, meni je to i osobno neshvatljivo. Kako jedan dan možeš govoriti jedno, a onda napraviti drugo. Đon-obraz, rekla je Sandra Benčić iz Možemo o koaliciji HDZ-a i DP-a za N1.

Smatra da je ovo poraz Plenkovića u smislu da ga je vratilo na početne postavke Karamarkovog HDZ-a.

- Sve ono što je govorio u 8 godina, da će promijeniti HDZ, i Hrvatsku s europskim vrijednostima, sada ovo postaje njegova sudbina, da ide s DP-om. Imali su izbor, postoji neka granica, mi smo našim biračima rekli koja je granica i toga smo se držali. Činjenica da nacionalne manjine nisu ostale jedinstvene predstavlja poraz jedne dugogodišnje politike. Oni (DP) su rekli da srpska manjina ne može dati ni potpis za Plenkovića kao mandatara, a kamoli biti u vladi. To pokazuje koliko se Plenković morao vratiti na postavke Karamarka - ističe Benčić.

Dodaje i kako stvarni šef DP-a, pušta da Bartulica i Penava pričaju jedno jer tako dobivaju birače.

Vidimo po izboru resora da je DP s pričom o isključivosti i širenja mržnje radi na bacanju magle unutar koje im je cilj domoći se zajedničkih i javnih resursa u području energetike i poljoprivrede. "Budite sigurni da stvarni šef DP-a, pušta da Bartulica i Penava pričaju jedno jer tako dobivaju birače, ali njih zapravo zanimaju resursi. Naš prvi zadatak je napravit sve što možemo institucionalno kako bi se zaštitila bilo kakva privatizacija važnih tvrtki poput HEP-a i poljoprivrednog zemljišta - zaključila je.

Osvrnula se i na predstojeće europske izbore te je rekla kako su rano krenuli u kampanju i da uskoro kreće kampanja u punom smislu i obilazak zemlje.