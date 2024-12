Benčić: 'O sukobu nadležnosti DORH-a i EPPO-a mora odlučivati Vrhovni sud...'

Uoči rasprave o provođenju Uredbe o osnivanju Ureda EPPO-a u u Hrvatskoj, Sandra Benčić (Možemo!) ponovno je zatražila od Vlade da se izmijeni Zakon na način da o sukobu nadležnosti između DORH i EPPO-a ne odlučuje glavni državni odvjetnik nego Vrhovni sud. Sandra Benčić (Možemo!) apelirala da se u sutrašnjoj raspravi o izmjeni Zakona kojim se provodi Uredba o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja u RH, osim tehničkih izmjena koje predlaže Vlada, definira da tijelo nadležno za rješavanje sukoba nadležnosti između DORH-a i EPPO-a bude Vrhovni sud RH.

„Ta je rasprava prilika da uredimo pitanje nadležnosti na način na koji će to u konačnici rješavati Europski sud, a to je da mora postojati neovisna sudska instanca u donošenju odluke o nadležnosti. I dalje inzistiramo na tom pitanju i nećemo odustati”, najavila je Benčić.

Nije samo naše mišljenje nego i u izvješću upućenom Europskoj komisiji u kojemu su stručnjaci analizirali usklađenost nacionalnog zakonodavstva s Uredbom vrlo jasno stoji da upravo u tom dijelu Hrvatska nije usklađena s uredbom, kap što nisu ni druge zemlje koje imaju slični rješenje kao i mi, kazala je.

„Odgovorna Vlada odmah bi tome pristupila i napravila izmjene u skladu s Uredbom”, poručila je Benčić, napomenuvši da je Uredba, bez obzira na zakon, izravno primjenjiva.

Osvrnula se i na izbor ustavnih sudaca, naglasivši da, što se njih tiče, dogovor nije postignut te da je potrebno ostaviti još prostora za razgovor.

Naglasila je da njezin zastupnički klub ne može podržati sve kandidate koje je predlagao Klub HDZ-a, napomenuvši da su se u Možemo! pri odlučivanju o kandidatima, uz zakonske, vodili i minimalnim kriterijima da kandidat ima pozitivnu javnu reputaciju i dobar ugled u struci.

Benčić je kazala da nemaju problema s kandidatima koji zadovoljavaju te uvjete, iako su od njih vrijednosno jako daleko, ali imaju s kandidatima kompromitirana ugleda.

Na upit je li im sporan sudac Visokog upravnog suda Ante Galić, odgovorila je potvrdno, najavivši da za njega zastupnici Kluba Možemo! neće glasati.

Pojasnila je da se protive njegovu izboru jer ga je, kaže, iskorištavala Josipa Rimac koja mu je slala poruke kada je njezina žalba stigla na Visoki upravni sud kojemu je on bio na čelu, da je ona prije toga tražila sastanke s njim, tražila njegov utjecaj i zaštitu, a on to nije prijavio.

„Stoga smatramo da ta osoba u javnosti nema onu reputaciju sudac Ustavnog suda zaslužuje”, zaključila je Benčić.

I Dalija Orešković (DOSIP) najavila je da neće glasati za Antu Galića, iz istih razloga kao i zastupnici Možemo!, jer je, kaže, javno poznato da se dopisivao s Josipom Rimac u trenutku kada je već bila itekako i opterećena korupcijskim aferama.

A, dodala je, poznato je i da je Rimac koristila svoje poznanstvo s Galićem kako bi utjecala na odluke Povjerenstva za sukob interesa kao ključnog antikorupcijskog tijela.

„Ako Galića uspoređujemo s Ivanom Turudićem i ako znamo da je i Galić primao poruke od Rimac 'di si, druže', ne vidim u čemu je razlika, osim u tome što je za izbor Turudića za GDO bila dovoljna obična saborska većina, a za Galića su potrebne i druge ruke osim onih iz redova HDZ-a”, zaključila je Orešković.