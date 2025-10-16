Obavijesti

Benjamin Netanyahu: Pobrinut ćemo se da vratimo posmrtne ostatke svih talaca

Piše hina,
Ministar obrane Israel Katz upozorio je u srijedu da će, „ako Hamas odbije poštivati ​​sporazum, Izrael u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama nastaviti borbu i raditi na potpunom porazu“ tog pokreta

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je u četvrtak svoju odlučnost u vezi povrata svih posmrtnih ostataka talaca koji su još u rukama Hamasa, nakon prijetnji ministra obrane da će nastaviti ofenzivu u Pojasu Gaze. Izrael je optužio taj palestinski islamistički pokret za kršenje sporazuma o prekidu vatre. Od pokreta se sporazumom zahtijevalo da preda sve taoce u Gazi, i žive i mrtve, u roku od 72 sata od stupanja na snagu primirja, ili najkasnije do 9 sati u ponedjeljak.

Forum obitelji talaca pozvao je "izraelsku vladu da odmah prestane provoditi sve daljnje korake sporazuma, sve dok Hamas nastavlja otvoreno kršiti svoje obveze" u vezi s povratom svih posmrtnih ostataka.

Hamas je na vrijeme pustio 20 živih talaca, ali je od ponedjeljka predao posmrtne ostatke samo devet od 28 talaca koje je držao.

"Odlučni smo u osiguravanju povratka svih talaca", rekao je Netanyahu tijekom službenog obilježavanja druge godišnjice  Hamasovog napada na Izrael.

„Borba još nije gotova, ali jedno je jasno: tko god digne ruku protiv nas zna da će platiti vrlo visoku cijenu“, upozorio je.

Ministar obrane Israel Katz upozorio je u srijedu da će, „ako Hamas odbije poštivati ​​sporazum, Izrael u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama nastaviti borbu i raditi na potpunom porazu“ tog pokreta.

Hamas je istog dana priopćio da je predao posmrtne ostatke talaca u Pojasu Gaze do kojih je mogao doći, dodajući da mu je potrebna „posebna oprema“ za izvlačenje preostalih tijela.

Upitan poštuje li Hamas sporazum, predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u srijedu da Hamas „kopa“ za tijelima. „Kopaju. Pronalaze mnogo tijela.“

„Neka od tih tijela tamo su već dugo, a neka su pod ruševinama. Moraju raščistiti ruševine. Neka su tijela u tunelima“, dodao je.

U nedjelju je glasnogovornica izraelske vlade Shosh Bedrosian naznačila da će "međunarodno tijelo", dogovoreno kao dio sporazuma, pomoći u "lociranju (mrtvih) talaca ako ne budu pronađeni i pušteni" do ponedjeljka.

Sporazum o prekidu vatre postignut je na temelju plana Donalda Trumpa za definitivni završetak rata u Pojasu Gaze.

