UN: Gaza treba ogromno povećanje humanitarne pomoći

Ujedinjeni narodi traže ogromno povećanje humanitarne pomoći za Gazu nakon primirja između Hamasa i Izraela te tvrde da stotine kamiona s potrepštinama kojima je dozvoljen ulazak u razorenu enklavu nisu ni blizu razini potrebnoj za ublažavanje humanitarne katastrofe.

Tom Fletcher, šef UN-a za humanitarnu pomoć, u intervjuu za Reuters je rekao da tisuće humanitarnih vozila mora svakoga tjedna ulaziti u Pojas Gaze kako bi se izbjegla dodatna katastrofa.

"Imamo 190.000 tona potrepština koje čekaju ulazak na granici i želimo ih dostaviti. Riječ je o esencijalnoj hrani koja spašava živote", rekao je Fletcher.

Dvogodišnja izraelska zračna i kopnena ofenziva protiv palestinske militantne skupine Hamas istjerala je gotovo svih 2,2 milijuna stanovnika Gaze iz njihovih domova, prema svjetskim organizacijama.

'Dobar temelj', ali nedovoljan

Izraelski dužnosnici su kazali da je ulazak u enklavu odobren za 600 kamiona prema trenutnom sporazumu o primirju, kojim su posredovale Sjedinjene Američke Države.

Fletcher je to nazvao "dobrim temeljom", ali napomenuo da to nije dovoljno s obzirom na potrebe.

Zatražio je da se dozvoli da preko 50 međunarodnih nevladinih organizacija, uključujući Oxfam i Norveško vijeće za izbjeglice (NRC), donosi humanitarnu pomoć, rekavši da su o tom pitanju obaviješteni Izrael, SAD i drugi regionalni partneri.

"Ne možemo dostaviti potrebne količine bez njihovog prisustva i angažmana. Stoga želimo da ponovo budu unutra. Zalažemo se u njihovo ime", rekao je.

Dodao je da se pljačkanje kamiona s humanitarnom pomoći, što je bio čest problem dok su trajali sukobi, naglo smanjilo proteklih dana dok se količina dostavljene pomoći povećala.

"Ako vam samo ulazi 60 kamiona dnevno, očajni, gladni ljudi će napasti te kamione. Način da se zaustavi pljačka jest to da se pomoć dostavlja u ogromnoj mjeri te da privatni sektor i tržišta opet posluju".

Fletcher je pozdravio ponudu Palestinske samouprave koju podržava zapad da odigra ulogu u ponovnom otvaranju prijelaza Rafah na granici s Egiptom kako bi se olakšala dostava pomoći. Očekuje se da će se granični prijelaz otvoriti u četvrtak nakon odgode koju je nametnuo Izrael zbog, kako je rekao, sporosti Hamasa da vrati tijela poginulih talaca u sklopu sporazuma o prekidu vatre.

Rekao je da će medicinske evakuacije na prijelazu biti prioritetne, pozivajući se na nedavne razgovore s egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abasom.

'Treba nam podrška svijeta za mirovni plan'

Kazao je da se sporazum o primirju mora održati kako bi uspjeli novi humanitarni napori.

"Potreban nam je mir. Na taj način možemo masovno povećati naše operacije. Treba nam podrška svijeta za ovaj mirovni plan".

Veliki dijelovi uskog i veoma urbaniziranog priobalnog teritorija sravnjeni su sa zemljom u izraelskim bombardiranjima i zračnim napadima koji su usmrtili oko 68.000 Palestinaca, prema zdravstvenim vlastima u Gazi.

Rat je prouzročen Hamasovim napadom na jug Izraela 7. listopada 2023. u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a oteta je 251 osoba, prema izraelskim brojkama.

Dvadeset posljednjih živih talaca je oslobođeno u ponedjeljak u zamjenu za tisuće Palestinaca u izraelskim zatvorima.