Ilegalno odlaganje otpada danas je u središtu niza političkih konferencija za medije koje se održavaju u više hrvatskih gradova, od Benkovca i Gospića do Varaždina, Splita i Karlovca.
Benkovac, Gospić, Varaždin... Niz konferencija zbog otpada
Inače, upravo o broju karcinoma je sinoć govorila i ministrica zdravstva Irena Hrstić. Rekla je kako prema svim analizama i mjerenjima nema brige za zdravlje i voda u Gospiću ispravna je za piće, a odbacila je prozivke o povećanju broja malignih oboljenja u Ličko-senjskoj županiji rekavši da je tamo broj manji od hrvatskog prosjeka.
"Prema podacima kojima raspolažemo u zadnjem izvještaju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, na području Ličko-senjske županije nema povećane incidencije bilo kroničnih bolesti, bilo karcinoma. Dapače, prosjek oboljenja od malignih bolesti u Ličko-senjskoj županiji u ovom trenutku je manji nego što je hrvatski prosjek", rekla je Hrstić za Dnevnik Nove TV.
Razumije, kaže, strah i zabrinutost građana, no ponavlja kako prema svim analizama i mjerenjima nema brige za zdravlje, voda je pitka, a po analizi izvan samog područja odlagališta biljke su bile bez onečišćenja.
"Da u bilo kojem trenutku nalaz bude nedovoljno dobar za ljudsko zdravlje Ministarstvo zdravstva i HZJZ će odmah obavijestiti građane", poručila je.
Upitana zašto se voda iz bunara tek sada testira te je li to trebalo učiniti ranije, Hrstić je uzvratila kako je voda iz vodovodne mreže jedina dostupna. "Ne postoje podaci o tome gdje se bunari nalaze i upravo zato je županijski zavod i HZJZ nominirao da se svi građani koji posjeduju bunare jave i ta će se voda ispitivati na jednak način kao i vodovodna voda", pojasnila je ministrica zdravstva.
Nada se, kaže, da će kroz komunikaciju s građanima postići 'mirno stanje'.
Nakon što je USKOK objavio dokumente o razmjerima ličkog ekocida, Most je počeo skupljati potpise za opoziv Vlade, a zastupnica stranke Možemo! Dušica Radojčić sazvala je izvanrednu sjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u krugu bivšeg PPK Velebit i utvrđene kontaminacije tla i podzemnih voda.
O otpadu je sinoć u RTL Direktu opet govorio Mostov Zvonimir Troskot, koji je na komentar i pitanje oko Plenkovićeve izjave da oporba straši građane rekao:
- Što se tiče tih izjava, i sami vidite porast kancerogenih bolesti. To je postalo vidljivo i u mainstream medijima. Imate nekoliko desetaka tisuća tona otpada koji se nalazi u Gospiću. Imate ljude koji sami plaćaju svoje testove na PFAS u krvi, jer to država nije napravila. Imate situaciju da je PFAS iz silosa, unatoč svim upozorenjima, prešao u podzemne vode. I dok je gradonačelnik Milinović radio svoje cirkuse s PFAS-om s ministricom Vučković, koja je izgovarala neistine u Saboru, upravo je taj PFAS prešao iz silosa u podzemne vode.
Ministrica Vučković u javnosti je rekla da ne poznaje osobe iz Kemis-Termoklina i Cezara, da bi 31. prosinca 2026. godine sa Željkom Teufelom, članom uprave Cezara, razgovarala.
Odnosno govorilaje da je nađeno rješenje za sanaciju varaždinskog otpada. Zašto je to bitno? Mislim da je baš bivša ministrica Holy govorila da je upravo taj Cezar prije 20 godina odložio otpad da bi se sada, nakon 20 godina, pojavio kao izvođač sanacije. Zašto je to bitno? Jer je upravo Cezar jedan od najvažnijih aktera oko odlaganja ilegalnog otpada u Benkovcu, što su radili sa Šincekom preko svoje tvrtke Cios Cargo - rekao je Troskot koji je najavio da će o tome govoriti danas u Benkovcu.
Danas se diljem Hrvatske održava niz konferencija za medije vezanih uz ilegalno odlaganje otpada i stanje okoliša. Most će u 10 sati u Benkovcu govoriti o slučaju otpada na tom području, dok će Centar u 10.30 u Dugom Ratu održati konferenciju o sanaciji troske. U Varaždinu su za 11.30 i 11.55 najavljena odvojena obraćanja predstavnika Možemo! i zamjenika gradonačelnika Miroslava Markovića o aktualnoj temi otpada.
U podne slijedi više konferencija istodobno. Možemo! i SDP govorit će o ilegalnim odlagalištima u Benkovcu, Možemo!, SDP i DOSIP o situaciji u Gospiću, a Sandra Benčić, Siniša Hajdaš Dončić i župan Željko Kolar o odlagalištima u Poznanovcu. Konferencije o istoj temi najavljene su i u Rijeci, Splitu, Samoboru i Karlovcu.