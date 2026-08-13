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HZJZ: Voda u Ličko-senjskoj županiji je zdravstveno ispravna

Piše HINA,
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HZJZ: Voda u Ličko-senjskoj županiji je zdravstveno ispravna
Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Iz Zavoda navode da rezultati provedenih analiza pokazuju da su svi ispitani uzorci vode sukladni propisanim vrijednostima

Rezultati izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci sukladni propisanim vrijednostima te da su koncentracije štetnih tvari ispod maksimalno dopuštenih granica, priopćio je u četvrtak Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Uzorkovanje je provedeno u utorak, 11. kolovoza, kada su uzeta tri uzorka sirove vode i tri uzorka vode na mjestu korištenja, stoji na službenoj stranici HZJZ-a.

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Iz Zavoda navode da rezultati provedenih analiza pokazuju da su svi ispitani uzorci vode sukladni propisanim vrijednostima te da su utvrđene koncentracije ispod maksimalno dopuštenih koncentracija (MDK) propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

Analiza je pokazala da su u svim uzorcima koncentracije analiziranih PFAS spojeva, kao i njihov zbroj, bili ispod granice detekcije, odnosno kvantifikacije. Dobiveni rezultati su u skladu s prethodnim analizama koje se redovito provode na izvorištu i u vodoopskrbnoj mreži, dodaju.

Dodatne kemijske i mikrobiološke analize još su u tijeku, a njihovi će rezultati biti objavljeni naknadno zbog vremena potrebnog za laboratorijsku obradu.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo poručio je da će nastaviti pratiti stanje i pravodobno obavještavati javnost o novim rezultatima.

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