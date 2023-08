Benzinska kraj Varaždina od nedjelje će prodavati i kruh: 'Ljudi to traže, pa zašto ne?!'

Odlučili smo se na prodaju kruha jer nam svake nedjelje dolazi na desetke ljudi koji traže mlijeko, kruh, ulje, rižu i takve namirnice pa smo odlučili proširiti svoj asortiman. Zašto ne dati ljudima ono što žele, rekao nam je direktor benzinske postaje Kero-Benz u Donjem Knegincu blizu Varaždina, Marko Keretić koji je objavio novu ponudu u asortimanu - kruh.

Rekao je da ne znaju što očekivati jer ovo ovo sada prva nedjelja pa će vidjeti kako će to proći. Svoje proširenje asortimana najavili su preko Facebooka.

- Ako će htjeti još toga, budemo im i mi više dali. Zašto ne bi prodavali ono što ljudi traže, ovako i onako radimo. Ako postoji neka potražnja, na meni je da to isporučim, naglasio je.

Do sada to nisu radili, jer im je to, kako kaže, velika briga. Postoje posebna pravila kojih se moraju držati.

- Moram naručiti od pekare kruh, on mora biti zamotan i svašta nešto. Malo su to drugačija pravila. Mi smo se to dogovorili s pekarom. Oni će to ispeći i isporučiti nama, rekao je.

Komentari se ispod objave već nižu, ali naglasio je da su svi u pozitivnom duhu.

- Muškarci označuju svoje žene i pišu im da odmah idu po kruh i da će odmah ispiti pet pivi i da ih ne pitaju gdje su išli po kruh. Pored benzinske imamo i kafić.

Direktor benzinske nije za neradne nedjelje i smatra da se svima treba samo dobro platiti rad. Njegovim radnicima, kako je rekao, nije bitno kada je slobodan dan. Bitno je da ga imaju.