Beograd oplakuje žrtve: 'Svega je bilo, ali ovakva tišina nikad. Zastrašujuće, grad je mrtav...'

Troje od četvero koji su primljeni su sasvim dobro, otkrio je direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin dan nakon nezapamćenog pokolja 13-godišnjaka koji je ubio zaštitara i osam učenika u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru.

Četvrti pacijent, odnosno djevojčica, u bolnicu je došla s teškim i kompleksnim prostrjelnim ranama grudnog koša, vrata i kralježnice.

Do sada je imala dvije operacije, otkrio je Ašanin. Privremeni ravnatelj dječje klinike u Tiršovoj, Siniša Dučić, rekao je za Tanjug kako su dvojica dječaka koji su tamo na liječenju stabilno i za nekoliko dana će ih pustiti kući. Nakon što su čuli za pokolj, na stotine ljudi došlo je u bolnicu donirati krv.

- U srijedu je 479 sugrađana dalo krv, odnosno prikupljeno je 689 jedinica krvi. Od četvrtka je sigurno već ovdje 100 ljudi koji čekaju - rekla je Mirjana Knežević, glasnogovornica Instituta za transfuziju krvi Srbije.

Spriječila veći pokolj

Profesorica povijesti, koja se također bori za život nakon ranjavanja, proglašena je herojem jer je spriječila veći pokolj.

- Dječak s pištoljem u ruci fokusirao se i na nju. Pokušala ga je spriječiti i rukama krenula na pištolj, valjda je u tim trenucima htjela zaustaviti hice. Međutim, pogodio ju je u ruku i trbuh - ispričao je za Kurir neimenovani izvor.

Medijima je slično potvrdio i jedan od učenika škole čije se ime našlo na listi za odstrel.

- On, kad je ušao, pogodio je profesoricu u vrat kako ga ne bi mogla spriječiti u činu, jer on nije imao ništa protiv nje. Ona je s njim bila u dobrim odnosima, govorila mu je da mora pisati jedan kontrolni. On je bio dobar đak iz svih predmeta. Nije imao loše ocjene. Nije se hvalio da ide u streljanu, šutio je cijelo vrijeme, bio je povučen - rekao je za Blic mladić koji je preživio.

Dodao je kako su mu oni koji nisu bili na popisu, a koje je ubio, bili prijatelji s kojima se družio. Opovrgnuo je da je bio s nekim u sukobu. Pojasnio je kako im je 13-godišnjak ranije priznao da su ga prebacili kod njih jer su ga maltretirali. Oni su mu rekli kako se u novom razredu može opustiti i da će se oni družiti s njim. Rekao je kako je u novom razredu bio bolje prihvaćen nego itko drugi.

Skakali su s prozora

- Nitko ga nije vrijeđao niti se svađao s njim. Kao da je nasumično odredio, e sad ću to napraviti. Na listi su mu svi bili prijatelji - rekao je dječak.

Pojasnio je kako su učenici mislili da su čuli pucnjavu petardi. Kad je 13-godišnjak ušao u učionicu, odmah je počeo pucati po njima.

- Lice mu je bilo ljuto. Bio je hladnokrvan, kao da je imao plan sve poubijati. Ništa nije rekao. Svi su šutjeli, vrištali su, pa su ušutjeli. Ja sam bio u toj učionici. On je upucao učiteljicu, okrenuo se, pa pucao u prvi red. Ja dalje ne znam jer ja sam, kad sam ga vidio, s prijateljem skočio kroz prozor - ispričao je dječak.

Prema njegovim riječima, većina djece s liste se pravila mrtva, dio je pobjegao, no ubojica to nasreću nije znao.

- Netko od njih nije bio u školi. Prijatelj mi rekao da je pucao i po učenicima koji su ležali na zemlji da bi bio siguran da su mrtvi. Moj prijatelj je kasnije pobjegao - završio je horor priču.

Uhićenog 13-godišnjaka poslali su na vještačenje. Izvadili su mu krv te su utvrdili kako u njoj nije imao niti alkohola niti narkotika.

- On se sad nalazi u Klinici za neurologiju i psihijatriju za djecu i omladinu u Ulici dr. Subotića - rekla je odvjetnica Irina Borović, koja zastupa cijelu njegovu obitelj.

Njegov otac, kojega je policija pritvorila na 48 sati, trebao bi tijekom petka oko 10 sati biti doveden u prostorije Višeg javnog tužilaštva. Odvjetnica već sad procjenjuje kako će za njega tražiti istražni zatvor.

Žele da odsele

U šoku su i susjedi obitelji ubojice, koji su za njegove roditelje imali samo lijepe riječi. Ipak, nakon svega smatraju kako im je najbolje odseliti se negdje drugdje.

- Uvijek je s njima bila samo žena koja im je čuvala djecu. Iskreno, ubojicu nikad nisam vidio s društvom. Ali znam da je noć prije tragedije bio na rođendanu sa svojim razredom, s njima koje je upucao! Tu je bila i jedna djevojčica koja mu se sviđala, no i nju je ubio - govori šokirani susjed.

- Tuga, jad, tragedija... Nema riječi koje bi mogle opisati kako se sad osjećamo. Ne znam, ne znam... Zamislite kako je tek roditeljima ubijene djece. Poslali su ih u školu, a otišli su u smrt. Ako se mi ne možemo sabrati, kako je tek njima. Velika tragedija, velika - govori nam to susjeda dječaka ubojice.

Priznala je kako ga je poznavala i kako u naselju nije radio probleme.

- To je fina obitelj, a njegov otac je mnogima pomogao. Uvijek su bili ljubazni, uvijek bi pozdravili. Dječak je bio jako blizak s ocem, a oni su na njega posebno pazili jer su imali problema u školi s njim. Iako je bio vrlo bistar i odlazio je na brojna natjecanja, trpio je zlostavljanja u školi. Zbog svega su ga prebacili u drugu smjenu, a vodili su ga i kod nekih psihologa na razgovore. A što je dalje bilo, to zaista ne znam. Nikad u njegovim očima nisam vidjela neko zlo, a mnogo toga sam u životu vidjela - nastavlja nam govoriti vidno uznemirena susjeda.

'Grad je mrtav'

Ispred škole se već danima skupljaju građani kako bi zapalili svijeće za sve poginule. Tuga je, kažu nam, golema te dodaju kako će se "Beograd dugo i teško oporavljati od ovoga". Osim ispred škole, građani cvijeće i svijeće polažu na raznim lokacijama u gradu. Stariji Beograđani nam govore da se ne sjećaju da je grad ikad bio ovako tih.

- Ja živim u ovom gradu više od 70 godina, svega je bilo. Bolesti, rata, velikih tragedija, ali ovakva tišina nikad. Duboko nas je potresla cijela ova situacija. Grad je već dva dana praktički mrtav. Zastrašujuće nešto - govori nam Milan (72), koji je došao zapaliti svijeću na Cvetnom trgu u centru Beograda.

Uz njih, brojni učitelji iz drugih škola organizirano su u velikim grupama dolazili izraziti pijetet žrtvama, a mnogi od njih nisu mogli suspregnuti suze. Mnogi od njih poznavali su žrtve. Jedan od njih je Milan Milošević, čija je kći za dlaku izbjegla tragediju.

- Metak je pogodio njezinu prijateljicu, krv je bila posvuda po njoj. Ona se nekako spasila. Još nije svjesna situacije, pod šokom je, a meni prolazi kroz glavu što da je ona među mrtvima, kako bih ja nastavio sa životom? Poznavali smo ubijenu djecu, razgovarao sam s jednom majkom. Ona je odustala od svega, ne znam kako to ispričati - u dahu nam je rekao Milan.

