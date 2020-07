18:32 -\u00a0Nekoliko stotina gra\u0111ana, nakon okupljanja na Platou ispred Filozofskog fakulteta, krenula je zajedno s\u00a0liderima opozicije prema Skup\u0161tini Srbije.\u00a0Manja grupa ljudi se okupila i ispred Predsjedni\u0161tva Srbije.

18:16 -\u00a0Situacija je iz minute u minutu sve je napetija. Policajci nose opremu za suzbijanje demonstracija. Sve politi\u010dke institucije su opkoljene policijom.\u00a0U 18 sati po\u010deo je prosvjed na platou ispred Filozofskog fakulteta koji organizira Savez za Srbiju, to su stranke okupljene oko ideje bojkota izbora, a od 19 sati ispred Narodne skup\u0161tinte zakazan je prosvjed stranke Dosta je bilo, javlja N1.\u00a0

18:05 - Prosvjednici se okupljaju ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu

\u00a0

Slike brutalnih sukoba izme\u0111u prosvjednika i srbijanske policije danas su obi\u0161le Europu i svijet. O\u010digledno prekomjernu uporabu sile od strane policije srbijanski je predsjednik Aleksandar Vu\u010di\u0107 danas poslijepodne opravdavao tvrdnjama da se radilo o huliganima, ekstremnoj desnici i fa\u0161istima i to uz potporu 'slu\u017ebi iz regije'.\u00a0

Na konferenciji koja je potrajala sat vremena i u kojoj se Vu\u010di\u0107 poku\u0161ao prikazati kao najve\u0107a \u017ertva, srbijanski je predsjednik napao \u010dak i hrvatske politi\u010dare i medije, a jedan ga je srbijanski psiholog,\u00a0Dragan Popadi\u0107,\u00a0nazvao - psihopatskim obra\u0107anjem.\u00a0

Podsjetimo, prosvjede je izazvala najava policijskog sata u Beogradu od petka nave\u010der do ponedjeljka ujutro, zbog sve gore situacije sa \u0161irenjem zaraze korona virusa. Na dana\u0161njoj konferenciji Aleksandar Vu\u010di\u0107 je rekao da policijskog sata ipak ne\u0107e biti jer ga je tako savjetovala struka, iako je on i dalje za najstro\u017ee mjere.

Ipak, \u010dini se da je pred Beogradom jo\u0161 jedna nemirna no\u0107. Dru\u0161tvenim se mre\u017eama \u0161ire snimke kolona policijskih vozila koja se pribli\u017eavaju Beogradu, sam Beograd je ve\u0107 prepun policije, a neslu\u017ebeno doznajemo da bi policija mogla raditi i na tome da sprije\u010di ulazak ljudi u Beograd iz okolnih mjesta i gradova.\u00a0

