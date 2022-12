Beograd šalje zahtjev KFOR-u za povratak srpskih snaga na Kosovo, Vučić pesimističan

Vlada Srbije odlučila je u četvrtak, unatoč protivljenju Sjedinjenih Država, uputiti zahtjev međunarodnim mirovnim snagama na Kosovu (KFOR) da, sukladno Rezoluciji 1244 VS UN-a iz 1999. godine, omogući povratak do tisuću pripadnika njezine vojske i policije na Kosovo.

Tu odluku Vlade, donijetu jednoglasno, večeras je priopćio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ustvrdivši da će KFOR odbiti taj zahtjev.

"Mislim da ne postoji mogućnost da oni naš zahtjev prihvate", rekao je Vučić za Radio-televiziju Srbije. Dodao je da će taj zahtjev biti upućen međunarodnoj mirovnoj misiji na Kosovu elektroničkim putem.

Prihvaćanje zahtjeva bi, kako je rekao, "pridonijelo miru i smanjenju tenzija" i to bila "dobra odluka".

Vučić je istaknuo da Srbi na Kosovu traže da protupravno uhićeni budu oslobođeni. Drugi zahtjev je, kaže, da specijalne jedinice kosovske policije ne mogu ulaziti na sjever Kosova bez suglasnosti četiri gradonačelnika na sjeveru i KFOR-a.

"Oni traže ono što je već potpisano i prihvaćeno, i traže da nema uhićenja ljudi koji su bili na barikadama i suprotstavljali se bezakonju Prištine", rekao je on.

Vučić je večeras nazočio sjednici Vlade, održanoj u jeku krize na sjeveru Kosova gdje lokalni Srbi već šesti dan drže blokirane ceste ka dva prijelaza prema Srbiji, dok dužnosnici SAD-a i EU-a nastoje dodatnim diplomatskim naporima smiriti napetosti na trerenu i vratiti obje strane za pregovarački stol u pokušaju da postignu pravnoobvezujući sporazum o normaliziranju odnosa.

Američki dužnosnici u posljednja dva dana jasno su Beogradu stavili do znanja da se Washington protivi "militariziranju problema".

Američki veleposlanik u Beogradu Cristopher Hill ocijenio je ranije danas da Vlada Srbije ima pravo zatražiti od KFOR-a povratak do 1000 pripadnika snaga sigurnosti, ali da je neophodno političko rješenje.

To je političko pitanje koje ostaje i samim tim zahtijeva političko rješenje. Ne vidim mogućnost vojnog rešenja, rekao je Hill, po izvješću N1 iz Niša. On je sugerirao da situaciju treba smiriti "i stvoriti mir i stabilnost" na Kosovu.

Ljudi koji tamo žive mogu imati jasna očekivanja o tome kako će njihov životi izgledati u budućnosti, a to se može postignuti kroz uspostavljanje Zajednice srpskih općina (ZSO), rekao je Hill.

On je podsjetio da je zamjenik pomoćnika državnog tajnika Sjedinjenih Država Gabriel Escobar u srijedu "jasno stavio do znanja da je to (ZSO) nešto što će se ostvariti".

Predsjednik Srbije rekao je da ni poslije skoro 10 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma Priština nije ispunila uvjet i obvezu da se formira Zajednica srpskih opština.

"A danas su (EU) primili kandidaturu Kosova za prijem u EU", rekao je Vučić ocijenivši da su neki prijatelji Srbije u EU regirali fer. Zahvalio je "ciparskom predsjedniku, Španjolcima, Mađarima i svima koji su nam pomogli".

Kosovski premijer Albin Kurti predao je u četvrtak u Pragu zahtjev za članstvom Kosova u Europskoj uniji, pokrenuvši proces koji bi mogao potrajati godinama, ako ne desetljećima i ovisi o normalizaciji odnosa sa Srbijom.

