Beri pobjeda na izborima, ali Vladu će ipak imati Plenković?

Nakon šest anketa blaga prednost ide HDZ-u, dok SDP-u ne ide kako je planirao, a Miroslav Škoro treći. Potencijal HDZ-a nalazi se u mogućim 'preletačima' iz drugih stranaka nakon izbora

<p>Izborna bitka bit će izuzetno tijesna, a sastavljanje nove vlade još teže. Sugerira to i posljednja anketa koju je za HRT napravila Promocija plus. To je najveća anketa dosad, na ukupno 6000 birača, po 600 u svakoj izbornoj jedinici.</p><p>HRT je jučer objavio drugi dio ankete HR Rejting za petu, šestu i sedmu izbornu jedinicu. Podsjetimo, nakon prvog dijela ankete Restart koalicija predvođena SDP-om bila je u blagoj prednosti. U drugoj, trećoj i četvrtoj izbornoj jedinici imali su 17 sigurnih zastupnika, HDZ 15, a Domovinski pokret šest zastupnika.</p><h2>Drugi dio donio preokret</h2><p>Nakon drugog dijela preokret. Jer HDZ osvaja, prema toj anketi, sedam zastupnika u petoj izbornoj jedinici, koja obuhvaća i Vukovarsko-srijemsku županiju, SDP tek tri, jednako kao i Domovinski pokret. U toj jedinici je Škoro gurnuo Ivana Penavu, ali to mu, po anketi, nije donijelo očekivanu prednost.</p><p>U šestoj izbornoj jedinici Restart ima pet zastupnika, HDZ četiri, Škoro dva, a Most jednoga. U sedmoj izbornoj jedinici, prema HR Rejtingu, SDP ima neočekivani podbačaj jer osvajaju tek pet mandata, jednako kao i HDZ. Škoro osvaja dva mandata. Ta izborna jedinica, koja obuhvaća i dio Zagreba i Primorsko-goransku županiju, dosad je bila utvrda SDP-a. Sve u svemu, nakon šest izbornih jedinica dogodio se preokret. HDZ ima 31 mandat, Restart 30 mandata, Škoro 13, dok Most ima jedan.</p><p>Postoji i mnogo rubnih, nedodijeljenih mandata. Danas bi HRT trebao donijeti i finalno istraživanje za dvije dalmatinske izborne jedinice, gdje je HDZ jak, Istru gdje Restart sigurno pobjeđuje, te rezultate za širi centar Zagreba. Po ovim trendovima, na kraju bi HDZ bez dijaspore mogao imati oko 55 mandata, Restart oko 60, dok Škori ide 17-19 mandata. Most bi mogao imati oko pet mandata, a jedan ili dva lijeva koalicija.</p><h2>Domovinski pokret i Restart nisu toliko homogeni</h2><p>Jasno je da će u Sabor sigurno ući i još manjih stranaka, od koalicije Možemo! u Zagrebu, Željko Kerum će učiniti sve da uzme jedan ili dva mandata, HNS računa na jedan ili dva na sjeveru i istoku, tu su i Reformisti koji idu sami na sjeveru, a i centar se ujedinio kroz koaliciju Pametno, Fokus i Stranke s imenom i prezimenom. A to samo dokazuje da će biti tijesna borba.</p><p>Međutim, većina analiza oko postizbornih kombinacija polazi za time da promatra i Domovinski pokret i Restart koaliciju kao iznimno homogene političke blokove. Ali to nije tako. A tu leži ključ mogućeg HDZ-ova sastavljanja vlade čak i ako izgube izbore te osvoje s dijasporom 55-58 mandata u Saboru. S druge strane, SDP-ova koalicija bez 65 mandata teško može sastaviti novu vladu jer im je potencijal da im prijeđu zastupnici iz drugih blokova znatno manji. O čemu se radi?</p><h2>HDZ vjeruje u preletače</h2><p>HDZ ima potencijalni bazen za “preletače” i u Domovinskom pokretu i u Restart koaliciji te kod manjih stranaka. Ta računica pokazuje da HDZ može doći i do potencijalnih 20 zastupnika te manjina. Miroslav Škoro morao je relativno brzo oko sebe okupiti 140 ljudi koji će biti na izbornim listama u deset izbornih jedinica. Sam je u Hrvatskoj na predsjedničkim izborima osvojio 24 posto glasova. A kad su na listama neki drugi, manje poznati ljudi, to mu smanjuje šanse po određenim izbornim jedinicama. I tu dolazimo do problema ljudi koji su na njima.</p><p>- Kad pogledate to šaroliko društvo, uvjeren sam da će barem desetak formalno Škorinih ljudi pristati podržati Plenkovića ako dođu pred izbor ili podržati HDZ-ovu vladu ili ići na nove izbore. Jer će znati da možda uopće više neće vidjeti Sabor i plaću od 15-ak tisuća kuna - kaže nam jedan sugovornik iz HDZ-a.</p><p>Dodaje i da su u HDZ-u čvrsto odlučili da se neće dati ucjenjivati ni od koga i da su im draža opcija novi izbori. Kaže i da Plenković treba biti premijer te neće proći nikakve ideje da on prepusti to mjesto kao Tomislav Karamarko prije pet godina. Uvjeren je da bi u tom slučaju i na ponovljenim izborima bolje prošli.</p><h2>Ne idu manjine sa svim Škorinima</h2><p>Plenković u koaliciji sa svim zastupnicima Škore ima problem. Jer ako koalira sa Škorom, Zlatkom Hasanbegovićem, Željkom Glasnovićem, Karolinom Vidović Krišto i Hrvojem Zekanovićem, automatski gubi barem tri zastupnika SDSS-a, jednog ili dva Reformista, Furija Radina te jednog ili dva HNS-ovca.</p><p>Zato je puno vjerojatnije da će u slučaju da Plenković bude potencijalni mandatar tražiti pojedinačnu podršku od umjerenijeg dijela Škorina pokreta. A tu ima potencijala i ljudi koji su već promijenili svoje stranke, poput Lazara Grujića, Nenada Matića, Ružice Vukovac, ali i onih koji bi radije išli s HDZ-om nego dopustili da je preuzme SDP, poput Stjepe Bartulice, Slavena Dobrovića, Ladislava Ilčića... A HDZ može računati i na Čačića, Keruma, Bandića i HNS.</p><p>Iz Restart koalicije bi im, ako dođe do toga da oni ne mogu formirati vlast, tihu podršku možda mogao dati i IDS, župani Matija Posavec i Damir Bajs, ako bi morali birati umjereniju Plenkovićevu Vladu ili izbore.</p><h2>Andrej Plenković</h2><p>U HDZ-u su računali na barem 60 mandata, ali bi, prema trendovima posljednjih anketa, ipak trebali osvojiti nešto manje. Time neće pobijediti na izborima, ali je Plenkoviću prednost što ima homogene, HDZ-ove zastupnike. Za sastavljanje vlade trebat će mu Škorini zastupnici i/ili dio onih koji su sad u Restart koaliciji. Ima znatno veću mogućnost sastaviti vladu ako mu prelete neki zastupnici iz Škorine liste. S cijelim pokretom ne može ići jer bi time izgubio manjine. HDZ je uvjeren da bi i na ponovljenim izborima još bolje prošao.</p><h2>Davor Bernardić</h2><p>Prije izborne kampanje lideri Restart koalicije dali su svoju računicu. Planiraju osvojiti 65 mandata kako bi stvorili tanku većinu u kojoj bi sudjelovalo još osam manjinskih zastupnika, dva Možemo!, Radimir Čačić, te jedan do dva zastupnika centrističko-liberalne koalicije. Ako osvoje 60 ili manje mandata, Davoru Bernardiću se sve raspada pred očima. Jer iako bi bili relativni pobjednici, više nemaju koalicijskog potencijala. Teško je očekivati da bi iz desnog Škorina pokreta netko utrčao na lijevo krilo, a s Mostom ne računaju. SDP je već okupio devet stranaka i pojedinaca, a prijeti mu da netko i pretrči HDZ-u ako nemaju većinu.</p><h2>Miroslav Škoro</h2><p>Miroslav Škoro morat će paziti na taktičke korake i uvjete. Oni ne mogu ni s kim osim s HDZ-om formirati većinu. Ali ni HDZ ne može bez njihovih zastupnika ostati na vlasti. Kod sebe ima i izrazito desno društvo, ali i umjerenije konzervativno krilo. Najveći problem mu je ako mu pet ili više zastupnika ode s HDZ-om birajući radije Plenkovića, nego nove izbore ili opciju da SDP dođe na vlast. HDZ kaže da neće pristati na njihove uvjete da Plenković ne bude premijer. Ako Škorini ostanu homogeni, mogući su novi izbori, a to im ne ide na ruku. Jer bi oni bili prozvani kao krivci.</p><h2>Božo Petrov</h2><p>Dva mjeseca prije izbora Most je bio u silaznoj putanji, ali čini se da bi se, po zadnjim anketama, mogao vratiti i imati nekoliko zastupnika. Vjerojatnije oko pet, iako su uvjereni u više. Božo Petrov je već (opet) obećao da neće koalirati ni s SDP-om ni HDZ-om, a ni jedna od tih stranki ne želi s njima. Pregovori sa Škorom su im propali, ali sad će očito gledati sve sa strane. Kritizirati i jedne i druge te se nadati da će u slučaju novih izbora ostvariti još bolji rezultat. Pogotovo ako se Domovinski pokret raskoli. Most je spreman biti oporba i ne sudjelovati u vlasti. Tražit će referendum o promjeni izbornih zakona za svoju podršku.</p><p> </p>