Nova anketa: HDZ ima prednost pred SDP-om, podbačaj Penave

U petoj, šestoj i sedmoj izbornoj jedinici HDZ osvaja 16 mandata, Restart 13, Škoro 7, a Most jedan mandat. Nakon obrađenih šest izbornih jedinica, HDZ je prvi s 31 mandatom, a Restart ima njih 30

<p>Nakon objave prve <strong><a href="https://www.hrt.hr/">HRT-ove </a></strong>ankete, Restart koalicija vodila je po broju zastupnika u drugoj, trećoj i četvrtoj izbornoj jedinici. No večeras su objavili drugi dio istraživanja HR Rejting za petu, šestu i sedmu izbornu jedinicu i HDZ sad ima prednost.<br/> Prema anketi koju je za HRT provela Promocija plus u tih šest izbornih jedinica, sada je 31 siguran zastupnik za HDZ, 30 za Restart predvođen SDP-om, 13 osvaja koalicija oko Domovinskog pokreta <strong>Miroslava Škore,</strong> dok i Most ima jednog zastupnika.</p><p><strong>Peta izborna jedinica</strong> je slavonska, a obuhvaća Vukovarsko-srijemsku, Požeško-slavonsku i Brodsko-posavsku županiju. Unatoč tome što je HDZ tu izgubio vukovarskog gradonačelnika <strong>Ivana Penavu </strong>koji je otišao Škori, ta stranka je ostala najjača.<br/> HDZ-ova lista koju predvodi <strong>Zdravko Marić,</strong> a na začelju je <strong>Stevo Culej</strong>, ima 41,1 posto potpore birača. To im nosi čak sedam mandata. Skoro upola manje osvaja Restart koalicija predvođena <strong>Fredom Matićem</strong> – 20,8 posto.</p><p>Na trećem mjestu je koalicija oko Škore sa 16,8 posto. I Restartu i Škori to znači po tri mandata. To su fiksni mandati, napominje HRT, dok se za ona jedan preostali još bore tri liste: HDZ, Restart i Most, a najbliža mu je osvajanju SDP-ova koalicija.</p><p>U <strong>šestoj izbornoj jedinici</strong> na mandate, prema HR rejtingu, sigurno mogu računati četiri liste, čak možda i peta. Razlika između Restart koalicije i HDZ-a ovdje je točno pet posto u korist Restarta. Ta jedinica obuhvaća i dio Zagreba i Sisačko-moslavačku županiju. SDP-ova lista predvođena <strong>Davorkom Vidovićem </strong>osvaja 29,4 a HDZ-ova na čelu s ministrom unutarnjih poslova i šefom Nacionalnog stožera <strong>Davorom Božinovićem</strong> – 24,4 posto glasova. Dvostruko manje dobiva Škorina koalicija (11,7 posto). Prema anketi, prelazak praga u šestoj izbornoj jedinici Mostu (5,7%) i sebi osigurava - <strong>Nikola Grmoja.</strong></p><p>Prema D'Hondtovoj metodi preračunavanja glasova u mandate, 5 zastupnika imat će Restart, 4 HDZ, 2 koalicija oko Domovinskog pokreta i jedan Mostov. Za još dva takozvana rubna mandata bore se četiri liste (Restart, HDZ, DP, Možemo), ali najveću anketnu šansu da ih podijele imaju Restart i HDZ.</p><p>U<strong> sedmoj izbornoj jedinici</strong>, koja je inače dugogodišnja utvrda SDP-a, malo iznenađenje. Restart i HDZ su izjednačeni po broju mandata: Osvajaju po pet. U jedinici koja ide od Zagreba do Kvarnera, Restart koalicija, kojoj je prvi na listi <strong>Zlatko Komadina</strong>, uživa potporu 28,6 posto birača, a HDZ, koji tu vodi <strong>Tomo Medved</strong> 26,4 posto. Škorina lista na čelu sa <strong>Slavenom Dobrovićem</strong> osvaja 11 posto i dva mandata. Uz tih 12 fiksnih mandata, za preostala dva se bore još Restart, Možemo, HDZ, Most i Živi zid, a računica pokazuje da su im najbliži Restart i platforma Možemo!.</p><p>HRT će u sljedećim danima objaviti rezultati ankete i u preostale četiri izborne jedinice, dvije dalmatinske, Istri i središnjem dijelu Zagreba. </p><p>Anketa je napravljena na uzorku od 6000 birača, po 600 u svakoj hrvatskoj izbornoj jedinici. Mogućnost statističke pogreške je plus/minus četiri posto. Anketa ne obuhvaća listu za dijasporu, gdje se biraju još tri zastupnika.</p>