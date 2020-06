Bernardić: HDZ je izborima svjesno riskirao živote građana

Svjedoci smo napadne lakoće zanemarivanja preporuka HZJZ-a o korona virusu koje su svojim lošim primjerom građanima pokazali Nacionalni stožer te članovi i predsjednik Vlade, kažu u Mostu

<p>Lider Restart koalicije i predsjednik SDP-a<strong> Davor Bernardić</strong> u četvrtak je istaknuo da su upozoravali na rizik održavanja izbora u vrijeme epidemije, ali je HDZ gurnuo Hrvatsku u izbore očekujući politički profit od koronakrize i tako svjesno riskirao živote građana.</p><p>“Upozoravali smo na rizik održavanja kampanje u vrijeme epidemije, a predsjednik Vlade i HDZ su nam govorili da se bojimo, ali bojali smo se za građane i širenje epidemije. Oni su donijeli odluku, gurnuli su Hrvatsku u izbore i tako svjesno riskirali živote građana", rekao je Bernardić nakon druženja s građanima na zagrebačkoj tržnici Trešnjevka.</p><p>Epidemija se širi, Hrvatska je nesigurna za građane, sve socijalno ugrožene, ali i za one koji su drugačiji po nacionalnoj, vjerskoj ili seksualnoj osnovi, dodao je.</p><p>Naglasio je da će se Restart koalicija držati svih epidemioloških uputa Stožera i ako donesu odluku o zabrani okupljanja, restriktivnijem održavanju skupova ili prekidu kampanje ona će to poštovati. Ključnim je ocijenio osigurati normalan život i funkcioniranje, zaštitu i izolaciju bolničkog sustava. HDZ je htio profitirati na koronakrizi, a sada se vidi da su ugrozili zdravlje građana, ocijenio je.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Restar koalicija predstavila gospodarski plan</strong></p><p>Kazao je da njihov zdravstveni tim svaki dan razmatra epidemiološku situaciju i prema njihovom mišljenju će se prilagođavati situaciji. Za Nacionalni stožer kazao je da nemaju vremena baviti se i zdravstvenom krizom i izborima zbog čega je, po njemu, situacija i eskalirala.</p><p>Najavio je i da će od sada zdravstveno-sigurnosni tim Restart koalicije svaki dan imati konferencije za novinare nakon onih Nacionalnog stožera.</p><p>Svima je jasno da se moramo strogo pridržavati sigurnosnih mjera i protokola i svi se toga pridržavamo, osim HDZ-a koji se ničega ne moraju pridržavati, za njih vrijede neki drugačiji zakoni. Za njih ne vrijede zakoni ove zemlje, to su nam ostavili - kaos i korupciju, ustvrdio je Bernardić.</p><p>Najavio je da će u prvim tjednima njihove Vlade donijeti Zakon o obnovi Zagreba, jer je samo 11 obitelji zbrinuto u državne stanove, preko tisuću obitelji živi u zgradama s oznakom ‘neupotrebljivo’, a četiri tisuće sugrađana nema priključak na plin, što znači ni grijanje. Svoje domove je moralo napustiti 20 tisuća ljudi, upozorio je, naglasivši da je Vlada Andreja Plenkovića Zagrepčane ostavila na cjedilu.</p><p>Ponovio je da će uvesti i jednogodišnji moratorij na kredite za građane i poduzetnike kako bi mogli preživjeti ovo krizno razdoblje.</p><p>Predsjednik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras još jednom je pozvao premijera Andreja Plenkovića da ode u samoizolaciju kako ljude oko sebe ne bi izlagao riziku infekcije i oboljenja s obzirom na to da je bio u kontaktu sa zaraženom osobom.</p><p>Ide okolo opušteno, bahato i dijeli lekcije, a trebao bi prvi pokazati odgovornost prema građanima, rekao je, istaknuvši da situacija nije bezazlena i da se sigurna Hrvatska koju je HDZ promovirao raspada.</p><p>Građane je pozvao da gledaju u kojim se županijama Plenković kreće i da ga izbjegavaju zato što je riječ o neodgovornoj osobi koja ne razmišlja o njihovu zdravlju nego samo kako da sebi osigura fotelju. Plenković je zdravstveni i svaki drugi rizik za naše građane, poručio je Maras.</p><p>Čelnica GLAS-a <strong>Anka Mrak Taritaš </strong>je naglasila da je Plenković sa svojim dugogodišnjim koalicijskim partnerom gradonačelnikom Zagreba Milanom Bandićem direktno pljusnuo Zagrepčane jer se Zakon o obnovi Zagreba mogao donijeti.</p><p>Dodala je da će im upravo taj zakon biti prioritet kada dođu na vlast kako bi se pomoglo građanima i spriječilo mešetarenje nekretninama. Upozorila je kako se naljepnice na oštećenim objektima iz zelenih pretvaraju u crvene kako kome treba.</p><p>Plenkovića i njegove ministre karakteriziraju bahatost i neodgovornost, a nas znanje, odgovornost i volja da nešto promijenimo i to ćemo zaista i učiniti, zaključila je.</p><p>Predsjednik SNAGA-e Goran Aleksić najavio je da će Restart koalicija prekinuti financijsku okupaciju Hrvatske, a građanima vratiti 20 milijardi kuna koje su im banke nezakonito uzele.</p><h2>Most: Porast broja oboljelih posljedica je ponašanja Stožera i Vlade</h2><p>Iz Mosta nezavisnih lista u četvrtak su ocijenili da zbog lošeg primjera članova Nacionalnog stožera Civilne zaštite i premijera Andreja Plenkovića te zanemarivanja preporuka HZJZ-a danas u Hrvatskoj raste broj zaraženih koronavirusom. </p><p>Svjedoci smo napadne lakoće zanemarivanja preporuka HZJZ-a o koronavirusu koje su svojim lošim primjerom građanima pokazali Nacionalni stožer te članovi i predsjednik Vlade Andrej Plenković i zato imamo porast broja oboljelih, ustvrdio je koordinator Mostova Savjeta za zdravstvo<strong> Ivan Bekavac</strong> na predstavljanju zdravstvenog programa.</p><p>Odluka o 14-dnevnoj izolaciji za građane susjednih zemalja je politička, želi se prebaciti odgovornost</p><p>Upitao je i kako je moguće da se u Hrvatskoj organizira koncert sa 600 sudionika, poput onog u Kninu, gdje je pjevač bio zaražen Covidom, a da se pritom ne poštuju mjere HZJZ-a.</p><p>"Gdje je tu država, gdje je tu odgovornost za zaštitu zdravlja? Jučerašnja odluka o potrebi 14-dnevne izolacije za dolaske iz BiH, Srbije, Kosova i Sjeverne Makedonije nije utemeljena na struci i zakonu već je to politička odluka kojom se želi fokus javnosti prebaciti sa odgovornosti vladajućih na građane susjednih zemalja. To u situaciji predizborne kampanje odgovara HDZ-u", rekao je Bekavac,</p><p>Porast broja oboljelih govori da se trebamo više početi baviti prevencijom novog vala koronavirusa, a manje političkim odlukama na teret zdravlja građana, poručio je.</p><p>Govoreći i zdravstvenom programu Mosta, Bekavac je rekao kako je njihova namjera vratiti značaj primarnoj zdravstvenoj zaštiti i preventivnoj medicini koja je u Hrvatskoj zaboravljena.</p><p>"Zbog loše provedbe preventivne medicine građani se prekasno i u poodmaklom stadiju bolesti javljaju na liječenje te su nam loši ishodi liječenja", rekao je.</p><p>Istaknuo je i da u bolnicama treba provesti reorganizaciju i restrukturiranje te utvrditi koliko nam stvarno bolnica treba s obzirom na pobol građana po regijama.</p><p>Most za tržišno zdravstveno osiguranje</p><p>Most se zalaže za tržišno zdravstveno osiguranje jer Europa 21. stoljeća ne trpi monopol kakav danas ima HZZO, a građani imaju pravo izabrati svoje zdravstveno osiguranje i biti odgovorni za svoje zdravlje. </p><p>Kad je riječ o dugovima zdravstvenog sustava koji su ukupno dosegnuli oko 9 milijardi kuna, Bekavac kaže kako je to uglavnom dug države koja se obvezala podmirivati za zdravstvenu zaštitu 1 milijuna građana, koji ulaze u posebne skupine. Država to ne plaća te s godišnje stvara dug od oko 1,5 milijarde kuna, koji se prebacuje na teret građana, među kojima samo jedna trećina uplaćuje zdravstveni doprinos. </p><p>Nedostatak novca u zdravstvu posljedica je lošeg gospodarskog stanja, lošeg upravljanja i razbacivanja. Država treba plaćati ono na što se obvezala, a treba konačno provesti i javnu nabava bez "koruptivnih podloga" kojima smo svjedoci, rekao je Bekavac.</p><p> </p>