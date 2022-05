Berlinu i okolici prijeti nestašica benzina u slučaju embarga

Dijelovima Njemačke u slučaju embarga na uvoz ruske nafte prijete nestašice naftnih derivata, rekao je njemački ministar gospodarstva Robert Habeck, prenose u četvrtak njemački mediji.

- Moram nažalost reći da nije isključeno da u slučaju embarga u dijelovima Njemačke, posebno na istoku te u Berlinu, dođe do poteškoća u opskrbi derivatima - rekao je Robert Habeck.

On je ukazao na to da rafinerija u Schwedtu, u saveznoj pokrajini Brandenburg koja opskrbljuje Berlin i okolicu, prerađuje isključivo rusku naftu pa bi u slučaju prestanka uvoza došlo do nestašica.

- Mi radimo na tome da u slučaju embarga ova rafinerija dobije naftu iz drugih izvora - rekao je Habeck.

Rafinerija u Schwedtu se nalazi u većinskom vlasništvu ruske naftne kompanije Rosneft i naftu iz Rusije dobiva direktno preko naftovoda Družba.

Europska komisija je zemljama članicama Europske unije predložila da do kraja godine obustave uvoz ruske nafte i naftnih prerađevina. Neke zemlje poput Slovačke i Mađarske se protive embargu.

Njemačka ovisnost o ruskoj nafti je mnogo manja nego kada je u pitanju ruski plin. Pokrivanje njemačkog tržišta ruskom naftom je posljednjih tjedana s 35 palo na 12 posto.

Prije rata u Ukrajini Njemačka je 51 posto potrošnje plina pokrivala uvozom iz Rusije.

U četvrtak je počela i gradnja jednog od dva terminala za ukapljeni plin (LNG) kojim bi Njemačka trebala smanjiti ovisnost o ruskom plinu.

