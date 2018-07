Bernardić nakon suspenzija: ''Najvažnije je zaštititi SDP''

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić je nakon sjednice Glavnog odbora, na kojoj su na dvije godine suspendirani Peđa Grbin, Mihael Zmajlović, Vedran Babić i Siniša Hajdaš Dončić, izašao pred novinare na njihovo inzistiranje, ali vrlo brzo je od njih i pobjegao ne želeći odgovarati na pitanja.

- Ako sam ja jedini problem SDP-a, ja sam spreman dati ostavku na saborsku dužnost, ali to isto očekujem i od onih koji traže moju ostavku. Mislim da je to fer i pravedno i ukoliko se to dogodi, ja ću to sigurno napraviti i zaštit ćemo SDP, to je ono što je najvažnije - rekao je Bernardić.

Na konstataciju novinara da članovi nisu tražili njegovu ostavku na saborsku dužnost već na mjesto predsjednika, Bernardić je istaknuo kako je minimum ljudskosti da oni koji traže to od njega, naprave isto, a to je da daju ostavke na saborsku dužnost.

- Ukoliko 23 zastupnika koji su tražili moj odlazak podnesu tu ostavku na saborske dužnosti, ja sam isto tako spreman otići, ukoliko sam ja jedini problem - rekao je.

Na pitanje nije li to demagogija i jeftini populizam, odgovorio je kako je to odgovornost prema stranci.

- Da pokažemo da čuvamo i štitimo SDP, a ne svoje fotelje - istaknuo je.

Potom je upitao ima li još pitanja. Dakako da ih je bilo. Novinari su počeli postavljati i ostala pitanja, no Bernardić, unatoč tome što je i sam upitao ima li pitanja, zaželio laku noć, okrenuo se i otišao.