Bernardić: Nemam primjedbi na debatu, Plenković: Pa nadam se da nije bilo dosadno gledati...

Sučeljavanje je završilo i obojica su iznijela svoje završne riječi u kojima su pozvali glasače da zaokruže njihove opcije na izborima. Bernardić je bio zadovoljan vođenjem debate

<p>U posljednjem sučeljavanju uoči predizborne šutnje na Novoj TV sučelili su se čelnici dvaju najvećih stranaka, Davor Bernardić i Andrej Plenković.</p><p>- Emisija je vođena jako dobro, izuzetno je dobro strukturirana, nemam primjedbi - rekao je Davor Bernardić nakon sučeljavanja pa poslao posljednju poruku biračima:</p><p>- Izađite na izbore i nemojte baciti svoj glas.</p><p>Bernardić je prokomentirao to što je ova rasprava bila znatno blaža od one na RTL-u:</p><p>- Ton rasprave je bio drugačiji ovdje nego na prošlom sučeljavanju.</p><p>- Osjećamo sam se dobro, opušteno, možda je bilo malo previše pauza, ali obojica smo nastojali predstaviti svojim sugrađanima sve što je važno uoči ove predizborne šutnje - započeo je Plenković pa rekao kako se nada da nije bilo dosadno.</p><p>- Nema nikakve potrebe da netko tko je predsjednik Vlade kvalificira bilo koju susjednu zemlju na takav način - rekao je Plenković o pitanju 'koja je susjedna zemlja najgora'.</p><p>- Manje ta s otpadom, više me iznenadilo pitanje o prvim poljupcima - zaključio je Plenković.</p><p>Pratite uživo:</p>