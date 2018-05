'Bernardić ruši SDP, ja ću se u tu stranku vratiti ako on ode'

Zdravko Ronko, saborski zastupnik koji je zadao još jedan udarac SDP-u i u utorak ga napustio nakon dugo godina članstva, u Saboru je dan kasnije obrazložio zašto je to napravio. Opleo je po Bernardiću i SDP-u istaknuvši kako u stranci djeluju oportunizam i ulizništvo te kako je to degutantno gledati.

- Razlog je urušavanje i razaranje stranke, a što radi Davor Bernardić sa svojom ekipom - istaknuo je dodavši kako se sa dojučerašnjim šefom nije čuo.

U stranku će se vratiti jedino kad Bernardić iz nje ode.

- Davor Bernadić mora otići u školu, mora pisati pripreme, mora predavati đacima u srednjoj školi da malo osjeti stvaran život, da osjeti kako je teško zarađivati kruh, a ne da stalno bude na ovim jaslama i pritom da bude destruktivan. Te svoje rušilačke nagone ne smije provoditi na našoj stranci jer na taj način liječi svoje nesposobnosti i frustracije - poručio je.

Jučer je poručio kako će podržati HDZ i vladu Andreja Plenkovića, no danas je ipak okrenuo ploču i ublažio ju je. Ta izjava bila je, kaže, splet nespretnih okolnosti.

- Ja sam zadnji u SDP-u koji bih dao potporu HDZ-u, oni su moji protivnici i tu nema pardona. Međutim, da bih osujetio plan koji Bernardić smišlja, da ode na izvanredne izbore ili redovne izbore i poslije toga koalira s HDZ-om, koji nema ni s kim drugim koalirati, u toj situaciji spreman sam podržati i crnog vraga, pa i HDZ, da ne dođe do izvanrednih izbora - poručio je Ronko i ponovno naglasio kako mu je plan "spriječiti veliku koaliciju da Bero ne bi bio u njoj i opet se uhljebi."

- Poduzet ću sve da pokušam, ako je to uopće moguće, da se spasi SDP. Bernardiću nije bitno hoće li on imati 35, 34 ili 20 zastupnika, važno mu je da sutra, ako ništa drugo, bude Darinko Kosor jer ovu stranku čeka sudbina HSLS-a, ako ste me dobro razumjeli. Pokušat ću sve jer SDP je moja stranka, ja sam za nju ginuo, sebe sam za nju davao i volim je. S Berom je ovo put bez povratka - istaknuo je.

Na pitanje novinara jesu li ga već zvali vladajući i nešto mu ponudili, Ronko je poručio kako nije ni s kim iz HDZ-a razgovarao i da nema što s njima razgovarati.

- Ne mogu mi oni ništa ponuditi niti bih im ja što dao - istaknuo je.

Dalje će, kaže, djelovati kao nezavisni saborski zastupnik i pokušati trgnuti članstvo da shvate kamo stranku vodi Bernardić.

- U Klubu zastupnika je to nemoguće trgnuti, preveliki su tu interesi i strahovanja za to na kojem će tko mjestu na listi biti ako dođe do izbora - rekao je dodavši kako s Mirandom Mrsićem, kojeg je Bernardić nedavno izbacio iz stranke, dobro surađuje 20 godina, a dalje će djelovati prema vlastitoj savjesti.

- Hoće li se to poklopiti s Mirandovim stavovima, o tom potom. Mislim da će se dosta toga poklopiti, ipak smo nas dvojica socijaldemokrati - zaključio je.

Mrsić: To bi trebalo zabrinuti Bernardića

Mirando Mrsić, nedavno isključen iz SDP-a, prokomentirao je da je odluka Ronka i još 12 članova veliki udarac za SDP u Požegi.

"To bi trebalo zabrinuti Bernardića, ali, koliko vidim, zabrinutosti nema", kaže Mrsić. Po njemu, velika koalicija za SDP znači političku smrt. "Dugoročno bi to dovelo do nestanka SDP-a. Građani trebaju zastupnike i stranke koji će njihova uvjerenja pretakati u zakone. Kao što se vidi iz ovih postupaka rukovodstva SDP-a, očito je da u tom političkom prostoru ostaje praznina koju će netko morati popuniti".

Mrsić najavljuje da će idući tjedan osnovati Klub nezavisnih zastupnika, pridružit će mu se vjerojatno Ronko, dok se još ne zna tko bi bio treći član, što je uvjet za osnivanje Kluba.

Bačić: Drago mi je da i dio oporbe želi podržati Vladu

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ Branko Bačić u srijedu je komentirao najavu sada već bivšeg zastupnika SDP-a Zdravka Ronka da će podržati Vladu Andreja Plenkovića, ustvrdivši da mu je "drago da i dio oporbenih zastupnika prepoznaje u radu Plenkovićeve Vlade posvećenost rješavanju problema sugrađana i da zato svojim glasom žele podržati Vladu i pridonijeti političkoj stabilnosti, nužnoj za provođenje daljnjih reformi".

Upitan nije li mu neobično da se oporba osipa u situaciji kada 'afera hotmail' trese Vladu, kazao je da je to pitanje za oporbene stranke.

"Koliko god oporba pokušavala rušiti vladajuću većinu, jasno je da ni u njihovim redovima nema jedinstva i postoje različiti stavovi o značaju i dometu takozvane 'hotmail afere'. Na tom je tragu i stav gospodina Ronka, a možda i drugih zastupnika koji se neće slagati s predsjednicima svojih stranaka", procjenjuje Bačić.