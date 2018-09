Bernardić: SDP nije u krizi, već smo posvećeni našim ciljevima

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić ustvrdio je u utorak kako u SDP-u nema krize već su posvećeni svom ključnom cilju - rastu plaća i mirovina u Hrvatskoj kako bi ljudi mogli sačuvati elementarno ljudsko dostojanstvo i kako ne bi iseljavali.

"Nema krize, glavu gore i posvećeni smo našem ključnom cilju, a to je rast plaća i mirovina u Hrvatskoj", rekao je Bernardić nakon ročišta na Općinskom građanskom sudu po privatnoj tužbi bivšeg izvanrednog Vladina povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka.

Upitan kako komentira informaciju da je spreman na izbacivanje iz SDP-a svih koji se ne budu držali odluka Predsjedništva SDP-a vezano uz odluku o predsjedniku saborskog Kluba zastupnika SDP-a, istaknuo je kako po Statutu SDP-a svi moraju poštivati odluke središnjih tijela stranke.

"To je kao da me pitate postoje li u hrvatskoj sankcije ako prekršite zakone. Da, postoje", kazao je Bernardić novinarima. No, dodao je, izbacivanje iz stranke ne treba prejudicirati.

Poručio je da SDP neće u veliku koaliciju s HDZ-om.

"Ako me pitate hoćemo li u veliku koaliciju kao što je to predložio Siniša Hajdaš Dončić - ne, nećemo. Ako me pitate mislim li da glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić, kojeg je podržao Peđa Grbin, dobro radi svoj posao - ne, ne radi. Dokaz je tome da skupina Borg još uvijek nije ispitana i nije bila na obavijesnom razgovoru", rekao je Bernardić.

'Jedino ja sam dobio tužbu'

Predsjednik SDP-a izvijestio je kako je Ramljak, koji ga je tužio za klevetu tražeći 150.000 kuna, izvan zemlje, te je "smiješnim i tragičnim" nazvao to što je od svih upletenih u aferu Agrokor samo on završio na sudu.

"Pored svih koji su sve znali i lagali - poput premijera Andreja Plenkovića, ministra financija Zdravka Marića i bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić, jedino sam ja dobio tužbu. To pokazuje da je zemlja u ovom trenutku na vrhuncu korupcije", tvrdi Bernardić.

Poručio je da se "kao narod i društvo moramo zapitati imaju li naša zemlja i narod snage razračunati se s korupcijom i kriminalom ili će oni koji su govorili istinu nastradati kad se otvori pitanje bilo kakve kriminalne ili koruptivne odgovornosti".

"Iako me Ramljak tužio za povredu osobnosti, ja bih očekivao tužbu svakog radnika ili radnice Agrokora za povredu osobnosti protiv mene da nisam progovorio o toj korupciji i kriminalu, iz čega su se, između ostalog, isplaćivale plaće Ramljaka i svih ostalih članova skupine Borg", kazao je.

Predsjednik SDP-a tvrdi da iza pokušaja preuzimanja Agrokora stoje organizirani inozemni krupni kapital i interesni lobiji, kojima je služila grupa Borg na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem.