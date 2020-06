Bero je odustao od kampanje i Plenkovića prepustio karmi

<p>Davor Bernardić u petak popodne izveo je komunikacijsku, a možda i političku prekretnicu ovih izbora u <em>Va banque</em> - sve ili ništa - stilu.</p><p>Demonstrativno odustajanje od javnih skupova i druženja s članstvom SDP-a i građanima vođa oporbe prikazao je kao akt odgovorne stranke. To je jak, odlučan potez političara koji će ih, dođe li u poziciju premijera, morati vuci na dnevnoj bazi. Morat će dokazati da to nije bila jednočinka: već u kolovozu, najkasnije rujnu, počet će kriza kakvu do sad nismo imali.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Izborna kronika Borisa Rašete</strong></p><p>Trebat će mu odlučnosti kad pred vrata njegovih ministara, dobije li Vladu, počne dolaziti kolona tražitelja državnog novca, kojeg neće biti jer se zadnji milijuni ubrzano troše. Time je dobio puno, a izgubio nije ništa, jer glavna linija prodora njegovih ključnih ljudi ionako ide preko elektronskih medija i društvenih mreža, a ne stadiona.</p><p>Masovke su HDZ-ov zabranjene, pa je ovim odricanjem od nečega što esdepeovci ionako nikad nisu imali, zabijen zgoditak u Plenkovićevu mrežu, nastao nakon ofsajd zamke koju je aktualni premijer postavio sam sebi.</p><p>Nehotično, naravno.</p><p>Plenković je, naime, mislio biti politički profiter bitke s koronom, što je u vrijeme kad je raspuštao Sabor izgledalo kao dobitna karta, ali karta je, kako se već kaže, prevrtljiva, pa su brojke zaraženih ovih dana podivljale mimo svih očekivanja.</p><p>Istoga popodneva u samoizolaciju se povukao dr. Rajko Ostojić, koji se na nekom skupu u Donjoj Dubravi družio s pozitivnim SDP-ovcem. Ostojiću čak nije dijagnosticiran virus, ali se ipak povukao. U svojoj izbornoj jedinici ima siguran prolaz, ostavit će više prostora onima koji se bore za ulazak u Sabor, a povlačenjem će pojačati dojam prijekora Plenkoviću. </p><p>Taktika SDP-a je jednostavna: prepustiti Plenkovića njegovoj karmi, zauzevši poziciju skrušenog sluge naroda, koji se ponaša odgovorno i skrupulozno. Esdepeovci zapravo sjede na obali rijeke i čekaju truplo neprijatelja koje bi po tradiciji trebali izbaciti valovi.</p><p>Pustimo HDZ-ovcima da si pucaju u koljena, baš ih je krenulo, ne isplati ih se ometati!, to je ta logika, i ta je logika tako uvjerljiva da čovjeku pada na pamet da ju je možda smislio čarobnjak Braun, ali njega nema na vidiku, pa ostaje zaključiti samo kako je u umu glavnog čovjeka SDP-a pod kraj kampanje, u fotofinišu, zavladala jasnost.</p><p>Davoru Bernardiću i Andreju Plenkoviću ostaju još izravna sučeljavanja, koja će možda biti izvedena u skladu s najvišim epidemiološkim standardima, putem video linka, što bi pogodovalo Bernardiću. Zlatko Dalić svojedobno je lansirao formulu "poniznost" i ona se u ovom trenutku čini simpatičnija od neukroćene goropadnosti.</p><p>Bernardićev problem neće biti hadezeovci, već birači koji će glasove dati ljevijim strankama. On mora skupiti barem 62-63 mandata da bi ušao u predvorje sastavljanja Vlade. Ako mu rivali s istog pola ukradu puno mandata, bit će u problemu. Dosad mu čini se ide dobro, zrači samopouzdanjem, miran je, prakticira pobjedničke mantre i ostavlja dojam čovjeka kojemu je baš krenulo.</p><p>Je li mu dojam istinit, saznat ćemo na večer, vrućega petog srpnja.</p>