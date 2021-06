Još traje sjednica Glavnog odbora SDP-a na kojoj se trenutno raspravlja o raspuštanju najveće zagrebačke organizacije, slavonsko-brodskog SDP-a te vodstva međimurskog SDP-a.

Na sjednici se, piše Večernji list, moglo čuti niz kritika na račun aktualnog vodstva među kojima i ona bivšeg predsjednika SDP-a Davora Bernardića.

Kako neslužbeno doznaje Večernji list, Bernardić se obratio Glavnom odboru.

"Današnje odluke nisu iskazivanje nepovjerenja predsjedniku stranke, jer njega nitko ne ruši, kao što su mnogi rušili mene. Ovo je pitanje opstanka stranke i socijaldemokracije. SDP je danas na raskrižju; hoćemo li krenuti smjerom okupljanja ili smjerom rastakanja stranke i obračuna s neistomišljenicima? I zato apeliram na Vas članice i članovi Glavnog odbora da donesete odluku u cilju očuvanja SDP-a i socijaldemokracije. SDP su ljudi, i stranka bez ljudi nema smisla. No to naravno nije sve, uz to se po prvi put u povijesti vode procesi izbacivanja članica i članova GO koji imaju legitimitet članova SDP-a, Staljinističkim metodama, streljanje bez suđenja i bez dokaza. Pa naravno da ljudi koji su bili raspušteni, udaljeni iz rukovodstva, nisu htjeli ići na listu. Ako te trener ne želi, nemaš u momčadi što tražiti, ne bih išao ni ja. Ali ako je jedini cilj ovog raspuštanja da se mene izbaci iz stranke, onda to predložite, nemojte žrtvovati 4500 članica i članova zagrebačkog SDP-a", rekao je.