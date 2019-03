Bero o zabrani mise: Vrijeme je za zabranu fašističkih simbola

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u subotu u Požegi, komentirajući odluku Katoličke crkve u Koruškoj da ove godine ne dopustiti slavljenje mise zadušnice na bleiburškom polju, kako je došlo vrijeme da Hrvatska zabrani fašističke simbole te podsjetio kako je Austrija, bez obzira na desničarsku i konzervativnu vlast, zabranila isticanje fašističkih simbola te upotrebu mise u političke svrhe.

"Došlo je vrijeme da se o tome osvijeste i oni koji vode Vladu te zabrane takve simbole i da se Hrvatska konačno okrene prema budućnosti. Da bi se okrenula prema budućnosti, mora zauvijek raskrstiti s avetima prošlosti i zabraniti upotrebu fašističkih simbola", rekao je Bernardić.

Komemoracija u Bleiburgu, dodao je, zloupotrebljava se u političke svrhe te se tamo nose uniforme propalih fašističkih, nacističkih i ustaških režima pod čijim znakovljem su ubijani milijuni ljudi.

"To je nedopustivo i ne samo da baca ogromnu ljagu na one koji tamo dolaze, nego na cijelu našu zemlju, a to nam ne treba. Ako želimo biti dio slobodne i moderne Europe Hrvatska se mora okrenuti budućnosti. Pijetet prema žrvama je jedno, ali zloupotreba pijeteta s veličanjem nacističke i fašističke idologije je nedopustiva u 21. stoljeću ", rekao je Bernardić.

Predsjednik SDP-a, koji je sudjelovao je na završetku SDP-ova Tjedna ravnopravnosti, rekao je i kako se mora stati na kraj neravnopravnom položaju žena u društvu i rastućem valu nasilja te istaknuo kako su žene danas slabije plaćene od muškaraca za isti posao te imaju 22 posto nižu mirovinu.

"Iako je Istanbulska konvencija izglasana, ona se u praksi ne provodi i upravo danas iz Požege želimo poručiti da se nikada ne smije dogoditi da procesi zbog obiteljskog nasilja prođu nekažnjeno, bez obzira na politički utjecaj ovdašnjeg župana ili bilo kojeg lokalnog dužnosnika. Ako se to dogodi, to bi značilo slom hrvatskog pravosuđa. Najvažnija je borba protiv nasilja u obitelji i borba protiv nasilja nad ženama", rekao je Bernardić.

SDP će, rekao je, inzistirati i da se utvrde i sve činjenice zastrašivanja novinara, spomenuvši pritom slučajeve legitimiranja novinarke Net.hr Đurđice Klancir te slučaj u kojem je na novinara nasrnuo požeški gradonačelnik.

"Tražit ćemo da se ispitaju svi detalji i provede nadzor u policiji kako bi se saznalo tko je odgovoran za zastrašivanje novinara jer se radi o indirektnom gušenju medijskih sloboda. Vidjeli smo neki dan na velikom prosvjedu "Oteli ste medije, novinarstvo ne damo" što ljudi misle u gušenju medijskih sloboda u Hrvatskoj i koliko su ugrožena ljudska prava", istaknuo je Bernardić.

Europarlamentarka i kandidatkinja na predstojećim izborima za EU Parlament Biljana Borzan istaknula je kako su tijekom Tjedna ravnopravnosti htjeli skrenuti pozornost na samo neke od problema koji tište žene u hrvatskom društvu.

„Ja se u svom radu u Europskom parlamentu nastojim baviti temama koje su za žene doista bitne, od nasilja u obitelji, usklađivanja poslovnog i privatnog života, ekonomskog osnaživanja žena. Žene su u prosjeku obrazovanije od muškaraca, no nažalost, i dalje ih ima znatno manje na rukovodećim pozicijama", kazala je Borzan dodavši kako je i u Europskom parlamentu žene čine polovicu zaposlenih ali je na šefovskim pozicijama daleko više muškaraca.

"Mi u SDP-u smo na našim izbornim listama odlučili stavljati jednaki broj muškaraca i žena jer smo time htjeli poslati poruku da su u našoj stranci sve žene jednake i ravnopravne s muškarcima“, kazala je Borzan.