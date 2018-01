Bero objasnio 'čudne' statuse: 'Svatko može biti satiriziran'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić ponovno je u subotu izjavio kako Vlada premijera Andreja Plenkovića 'nema vizije', a da je SDP na dobrom putu i nakon ogulinskog sastanka raste optimizam, dok je medijske tekstove o tome da kao predsjednik stranke odbacuje nekad jake ljude SDP-a nazvao "još jednim spinom".

Bernardićev komentar o 21 posto podrške koliko je u medijskim anketama dobio njegov prethodnik Zoran Milanović odluči li se kandidirati za predsjednika države, bio je vrlo kratak - "Dobro!"

"Nema odlučnosti, nema hrabrosti, nema vizije", rekao je šef SDP-a komentirajući, prilikom predstavljanja kampanje Foruma mladih, slučaj rafinerije Sisak te opasnost da 40 ljudi ostane bez posla. Naveo je kako je jedan od njegovih prvih poteza bio odlazak u Rafineriju.

"Tada sam razgovarao s predstavnikom sindikata. Nakon toga je premijer dao 'badnjansko obećanje' oko povratka Ine u hrvatske ruke. Tada smo ga podržali. To je bilo 2016. Danas je 2018. i nije napravljen niti jedan korak", ustvrdio je Bernardić.

Izjava Snježane Banović da SDP ide u ponor - pesimistična

Izjave Snježane Banović koja je dala ostavku na mjesto predsjednice SDP-ova Savjeta za kulturu, uz poruku kako SDP ide u ponor, Bernardić je nazvao pesimističnim.

Za medijske tekstove o tome kako odbacuje nekad jake ljude SDP-a kao što su Joško Klisović, Siniša Varga, Orsat Miljenić, Bernardić je rekao: "Sve to je još jedan spin i neistina koja se plasira ovih dana o tome da ima otpisanih, da se ne računa na neke ljude. To jednostavno nije točno! Nemojte nasjedati na laži neistine i spinove koji se plasiraju zadnjih dana kontra SDP-a. Ja sam odlučno ove godine tome odlučio stati na na kraj! Vidjet ćete...", poručio je novinarima predsjednik SDP-a.

Bernardić je upitan i za komentar 21 posto, koliko prve ankete daju Milanoviću, kandidira li se za predsjednika Republike odgovorio vrlo kratko - "Dobro!". O tome hoće li podržati Milanovića tek je uzvratio da "to nije sada tema".

Komentirajući, na upit, negativne medijske interpretacije njegova zastupničkog pitanja na saborskom aktualcu - 'Di su pare?' Bernardić je uzvratio kako mu je drago da je postigao cilj vratiti fokus javnosti na ono što je bitno.

'Za slobodu satire i slobodu govora'

"Satira je tek sredstvo kojim želimo poručiti da u Hrvatskoj nema slobode javnog govora i na djelu je najgori mogući oblik cenzure", izjavio je šef SDP-a. Dodao je i kako u Hrvatskoj sve poskupljuje, a 60 tisuća ljudi lani je napustilo hrvatsku dok su, kako smatra, na djelu samo 'fake news'.

"Tome na ovaj način želimo stati na kraj i naš zadatak je da vratimo slobodu govora", naglasio je.

Opetovano je upitao - i ako BDP raste, ljudi odlaze ili sve teže žive 'Di su pare?'

Upitan da komentira svoju objavu na facebooku koga njegovi pratitelji više vole, Olivera Frljića ili Johna Olivera, Bernardić je uzvratio da osobno više voli Oliver Frljića zato jer je domaći satiričar te da uvijek daje prednost domaćim satiričarima koji mogu stati uz bok svjetskima.

Novinari su predsjednika SDP-a pitali i o angažmanu PR stručnjaka Siniše Jagodića, nekadašnjeg tajnika u uredu predsjednika Stjepana Mesića te bivšeg glasnogovornika Dinama koji je radio za Zdravka Mamića.

"Odnos mene i gospodina Mamića je poznat. Ne mislim ništa dobro. ... A što se tiče novog medijskog savjetnika, ne znam, mediji su pisali da za mene radi Alex Braun, pa Zinka Bardić ... čak sam čuo da sam izgubio izbore u Norveškoj. prema tome nemojte vjerovati svemu što se prenese. A sam komentar, mislim da je dobro odgovorio gospodin Jagodić", kazao je Bernardić.

Bernardić je danas, na Cvjetnom trgu sudjelovao u pokretanju nacionalne kampanje Foruma mladih Hrvatske "Plan za mlade" pod radnim nazivom 'Dosta je' te je rekao kako se Hrvatska mora boriti za ostanak mladih u Hrvatskoj. "SDP to radi kroz svoje mjere: kako lakše do stana, kroz sufinanciranje najma, kroz izgradnju stanova za najam, mjere kako lakše do posla, kroz bolje obrazovanje...", nabrajao je šef SDP-a.

U prvom dijelu kampanje, kako su izvijestili organizatori, prikupljat će ideje mladih o tome što u društvu nije dobro i što ih brine te kako to predlažu popraviti. Jedna od poruka kampanje je i "Dosta je mržnje i nacionalizma, nedostaje poštenja i optimizma".