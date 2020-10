Rekao je da je do\u0161lo 10 dodatnih respiratora od \u010dega jedan nije tehni\u010dki adekvatan.\u00a0

<p>Na respiratoru imamo 68 bolesnika, 14 više nego jučer. Preminulo je 23 ljudi, rekao je Beroš i dodao da je 493 ljudi zasad preminulo, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Rekao je da je došlo 10 dodatnih respiratora od čega jedan nije tehnički adekvatan. </p><p>- Ono što se sada radi u KB Dubrava, aktivira se novi dio. Kada za to dođe vrijeme i oni će se krenuti popunjavati - poručio je i rekao kako ima i izvještaj o funkcioniranju svih bolnica u Hrvatskoj, no da nema smisla čitati koje su funkcije van pogona. </p><p>- Naš zadatak je probati sa ustanovama pomoći kadrovski i organizacijski. Drugim riječima, broj novozaraženih i hospitaliziranih raste, naša odgovornost je ta koja može pomoći - rekao je. </p><p>- Nitko od nas nema staklenu kuglu da može predvidjeti nekakav krah. On je moguć, ali ja kao odgovorna osoba ću napraviti sve da se omogući maksimalno dobro funkcioniranje u kontekstu krize. Ono što veseli je da se javlja velik broj umirovljenih liječnika, studenata... Apeliram i na sve ostale da se pridruže zajedničkom naporu - rekao je. </p><p>Na pitanje na koga je mislio kada je rekao da neki "ne daju sve od sebe", rekao je da primaju mnoge dojave o tome da liječnici obiteljske medicine ne obavještavaju osobe koje liječe i njihove kontakte da su u opasnosti od zaraze. </p><p>- Potrebno je da se svi skupa više angažiramo. Epidemiolozi rade svakodnevno, ali njihovi kapaciteti su ograničeni, nije ih moguće proizvesti preko noći. Apelirao sam da zapošljavaju još ljudi, i to rade. Isto tako, jučer sam poslao dopis u namjeru da im pomognem i možda sam prešao svoju ingerenciju, ali sam dobio informaciju da je to utemeljeno. Osnivaju se call-centri koji će kontaktirati kontakte, ljude, oboljele, u smislu traženja kontakata - poručio je. </p><p>Rekao je da očekuje od liječnika opće medicine da uvedu u centralni registar osobu koja je njihov osiguranik i kontaktiraju njihove kontakte. </p><p>- Molim da svi skupa budemo svjesni svoje odgovornosti. Dobivam poruku da je lako to iz toplog kabineta organizirati. Moja fotelja nije topla, nego prevruća i dajem sve od sebe - poručio je. </p><p>Što se tiče pisma liječnice o stanju KB Dubrave te potpisnicima peticije koji su joj pružili potporu, Beroš kaže kako je protiv prijetnja otkazu i ostalih progona. </p><p>- Osobno sam protiv toga i sigurno ne lovim vještice. Svaka informacija, ako je utemeljena i istinita, je dobrodošla. Neko anonimno pismo je došlo i iz KB Merkura - poručio je. </p>