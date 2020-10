'Iscrpili smo sve svoje snage, ali dalje ovako više nećemo moći'

Imamo najavu da će nam sutra doći nešto medicinskih sestara jer zaista smo u tom dijelu došli do kraja, iscrpili smo sve svoje snage, poručila je glavna sestra KB Dubrave

<p>I dok se rezultati nadzora inspekcije u KB-u Dubrava još čekaju, glavna sestra bolnice <strong>Sanja Piškor</strong> rekla je kako je u fokusu inspektora bilo anonimno pismo liječnice o katastrofalnim uvjetima za pacijente.</p><p>Na pitanje je li točno da nema hrane ni lijekova, kaže da, dok traje inspekcija Ministarstva zdravstva, "nije u redu da se daju bilo kakve informacije o tome".</p><p>- Mislim da će Ministarstvo samo donijeti odluku je li bilo nekih propusta. A što se tiče toga ima li hrane i lijekova: ima hrane, ima lijekova - rekla je glavna sestra za Dnevnik Nove TV, prenosi <a href='http://Inspekcija u Kliničkoj bolnici Dubrava - koja je počela zbog navoda anonimne liječnice, koja je upozorila da je stanje u KB-u Dubrava loše, kako nema lijekova ni hrane - još traje, a inspektori su tamo bili do kasnih popodnevnih sati, javio je Dnevnik Nove TV. Ministar zdravstva Vili Beroš je najavio i kako se planira da KB Dubrava, u slučaju potrebe, u sljedećim danima postane isključivo bolnica za oboljele od koronavirusa. Liječnicima koji tamo rade danas je počela dolaziti ispomoć iz drugih bolnica. Diljem zemlje vojska postavila čak 66 šatora Ispred KB-a Dubrava je i najveći broj šatora koje je postavila vojska. Na putu prema šatorima, kako pacijenti i osoblje bolnice ne bi kisnuli, vojska je sagradila i tunele. Sami šatori opremljeni su kisikom. Satnik Josip Šindler iz Bojne za opću logističku potporu kaže da je vojska diljem Hrvatske postavila 66 šatora na devet lokacija u zemlji. Na pitanje u kojem periodu kreveti mogu biti stavljeni na raspolaganje, odgovara: "Na dnevnoj bazi rotiramo dva pripadnika bojne koji su na ispomoć medicinskom timu, u roku od pola sata svih 25 šatora može biti stavljeno u funkciju i mogu biti spremni za prihvat bolesnika." Na postavljanju 66 šatora u zemlji bio je angažiran 231 pripadnik bojne s 23 teretna vozila. Svaki šator ispred KB-a Dubrava ima 10 kreveta, a u njima su već instalirane naprave za dovod kisika. General Boris Zdilar, savjetnik načelnika Glavnog stožera za zdravstvo, za Dnevnik Nove TV je rekao da je vojska vrlo operativna i brza. Zahtjev ide ministru obrane pa načelniku Glavnog stožera, a onda na savjetnike. Vojska je već na terenu, dok se administracija usput rješava. Rekao je kako su dva liječnika MORH-a već u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, a u Lici je epidemiološki tim, odnosno timovi opće medicine. Sutra će na sastanak u Vinogradsku bolnicu na dogovor oko Arene. Covid-helikopteri imali više od 30 letova "Naša zadaća bi trebala biti znatna potpora u rješavanju slučajeva lakih i srednje teških pacijenata", rekao je Zdilar. Letačka eskadrila također je spremna. U dva helikoptera za prijevoz covid-bolesnika dežuraju vojno-medicinski timovi. "Sve pacijente za koje se sumnja da imaju covid s otoka prevozimo mi. Do sada smo obavili više od 30 prijevoza. Najčešće iz bolnice u Dubrovniku do splitskog KBC-a", zaključio je general Zdilar. Glavna medicinska sestra o stanju s hranom i lijekovima I dok se rezultati nadzora inspekcije u KB-u Dubrava još čekaju, glavna sestra bolnice Sanja Piškor u Dnevniku Nove TV kaže kako je u fokusu inspektora bilo to pismo. Na pitanje je li točno da nema hrane ni lijekova, kaže da, dok traje inspekcija Ministarstva zdravstva, "nije u redu da se daju bilo kakve informacije o tome". "Mislim da će Ministarstvo samo donijeti odluku je li bilo nekih propusta. A što se tiče toga ima li hrane i lijekova: ima hrane, ima lijekova", rekla je glavna sestra. Na pitanje je li zdravstveni sustav u KB-u Dubrava pred krahom, odgovara da je to dosta teško pitanje. "Pred krahom nije. Zahvaljujući, vjerujem, entuzijazmu i borbi svih djelatnika. Jer nije bilo jednostavno transformirati jednu bolnicu u bolnicu za COVID. Ali ja želim naglasiti, ono što se možda rijetko kad čuje u javnosti, da mi već dugo, neka dva, tri mjeseca, pod ovim velikim pritiskom covid-bolesnika radimo i u svojoj osnovnoj profesiji. Mi imamo i druge bolesnike", kazala je. Ne možemo još dugo ovo izdržati, zato smo i molili pomoć, tvrdi Piškor. Koliko dugo mogu izdržati takav pritisak? "Pa ne još dugo. Zato smo i molili pomoć. Imamo najavu da će nam sutra doći nešto medicinskih sestara jer zaista smo u tom dijelu došli do kraja, iscrpili smo sve svoje snage. Ono što je stavljeno pred nas, svi zadaci su odrađeni. Dali smo, posebno medicinske sestre, sve od sebe, ali dalje same nećemo moći", upozorila je Piškor. Hitna pomoć je već danas odvozila pacijente. Znači li to da je bolnica već danas krenula u čišćenje, oslobađanje kreveta? "To je samo oslobađanje postelja. Vi ste vjerojatno vidjeli sanitete. Mi cijeli dan primamo i otpuštamo bolesnike. Oni koji se vraćaju svojim kućama, hvala Bogu, nakon liječenja, ponekad moraju ići sanitetom pa je problem zbog toga malo veći. Ali nigdje još nismo počeli seliti bolesnike iz glavnog objekta", odgovara. Kaže da će čekati odluku Ministarstva zdravstva. Ako to bude već sutra, oni su spremni. Ne zna je li izgledno da to bude već sutra, rekla je da to ovisi i o priljevu bolesnika tijekom noći. "Na dnevnoj bazi imamo 25, 28, nekad i 38, jedan dan i 45 prijema, što je ogroman broj", rekla je. Na pitanje je li intenzivni covid-odjel i dalje popunjen, odgovara: "Mi pripremamo, za slučaj potrebe, nove krevete i novi odjel koji ćemo otvoriti ako bude potrebe i sigurno će bolesnici biti zbrinuti", zaključila je Piškor.' target="_blank">N1</a>. </p><p>Na pitanje je li zdravstveni sustav u KB-u Dubrava pred krahom, odgovara da je to dosta teško pitanje.</p><p>- Pred krahom nije. Zahvaljujući, vjerujem, entuzijazmu i borbi svih djelatnika. 