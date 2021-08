Javna prepucavanja s dva najvažnija brda u Hrvatskoj: Banskih dvora i Pantovčaka" preselila su se na relaciju Zagreb-Sinj gdje se zbog virusa i epidemioloških mjera preko medija raspravljaju sinjski gradonačelnik Miro Bulj i ministar zdravstva Vili Beroš.

- Ministar Beroš je napokon uvidio dobrobit mjera koje mi u Sinju zahtijevamo i odlučio poslušati moj prijedlog i potvrdio da su mjere kojima teroriziraju narod čitavo ljeto potpuno besmislene. Cijelo ljeto udaraju po Sinju, bacaju ljagu na Sinj, govore o porastu broja zaraženih u Sinju nakon Alke i Gospe i za taj navodni porast uz pomoć svojih plaćenika optužuju mene. I odjednom, preko noći, promjena plana! Sad govore ono što mi u Sinju govorimo i zahtijevamo, ne treba uopće gledati broj novozaraženih niti time maltretirati ljude. Važno je samo koliko ljudi ima teže posljedice i koliko ih je završilo na liječenju. Stožeraši i Beroš su se toliko pogubili da ne znaju više što su jučer govorili ili znaju, ali misle da smo budale! Ukidajte besmislene mjere i pustite narod da živi bez vaših okova! - napisao je gradonačelnik Sinja Miro Bulj na svom Facebooku nakon izjava ministra Beroša.

Naime, ministar je u ponedjeljak istaknuo kako je početak četvrtog vala drugačiji nego krajem prošlog ljeta jer su kliničke slike lakše pa i broj novozaraženih nije relevantan kao ranije.

- Relevantan je onaj broj koji će opteretiti zdravstveni sustav, a to je broj hospitaliziranih i broj najtežih bolesnika na respiratoru no zasad ćemo se držati općih mjerila – rekao je ministar. No pet dana prije poslao je Bulju poruku putem Twittera napisavši: "Od 27 novozaraženih (29.7. – 11.8.) u Sinju, u zadnja dva tjedna (od 12.8 do danas) buknulo je na 147 zaraženih ili za 465% više! Pravodobna upozorenja o poštivanju mjera na masovnim okupljanjima ismijavana su od lokalne vlasti, a posljedice govore sve. #CijepiSe i poštuj mjere!"

Gradonačelnik Bulj ove poruke tumači kao neodlučnost stožera i ministra o pristupu pandemiji i načinu na koji se odgovorni nose s ovim problemom. Ujedno je i premijer zaključio kako Hrvatska sigurno neće ići u neka zatvaranja i pooštravanja mjera.

- Pronašli smo balans, pogodili mentalitet hrvatskog čovjeka – zaključio je premijer.