Capak: 'Vrlo brzo će registracija prvog cjepiva u Hrvatskoj, moći ćemo cijepiti cijelu populaciju'

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong>, koji se zbog zaraze korona virusom nalazi u izolaciji, održava sastanak putem videopoziva s hrvatskim županima. </p><p><strong>Goran Bauk</strong>, predsjednik Hrvatske zajednice županija, rekao je kako očekuje da će nove mjere polučiti uspjeh i rasteretiti zdravstveni sustav, prenosi <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/zarazeni-premijer-andrej-plenkovic-na-online-sastanku-s-hrvatskim-zupanima---630212.html" target="_blank">Dnevnik.hr.</a></p><p>- Danas imamo 2900 novozaraženih, preminulo je 75 naših sugrađana - izvijestio je <strong>Vili Beroš</strong>. Dodao je da je u Zagrebu 506 novozaraženih, a 417 u Splitsko-dalmatinskoj županiji.</p><p><strong>Krunoslav Capak</strong>, ravnatelj HZJZ-a, rekao je brojke nisu dobre, naročito broj hospitaliziranih, preminulih i onih na respiratorima.</p><p>Taj broj nam je na tjednoj razini u rastu. Zadnji tjedan smo imali 15 posto više nego tjedan ranije - rekao je Capak i rekao da imamo čitav niz mikro-žarišta iz kojih se bolest širi. </p><p>- S novim mjerama smo pokušali ograničiti broj kontakata vrlo značajno kroz mjere koje se odnose na okupljanja ljudi. Paralelno s donošenjem tih mjera radimo intenzivno na povećanju broja testiranja i što se tiče PCR-a, a uveli smo i mogućnost brzih antigenskih testiranja jer osim smanjenja kontakata strahovito je važno što prije otkriti pozitivne osobe - rekao je Capak. </p><p>- Ono što je svjetlo na kraju tunela, to je cijepljenje. U zadnjih par dana se kroz medije intenzivno komunicira da je blizu registracija prvog cjepiva. Po svemu sudeći, to će biti Pfizerovo cjepivo, kojeg smo preko zajedničke nabave EU naručili u količini od milijun doza. Vrlo brzo očekuje se i registracija cjepiva AstraZenece odnosno oksfordskog cjepiva, kojeg smo naručili 2.7 milijuna doza.</p><p>- Još su dvije tvrtke blizu registracije, to su Moderna od koje smo naručili milijun doza te Johnson&Johnson, od kojeg smo naručili 900 tisuća doza. Imamo dovoljnu količinu cjepiva za cijelu populaciju Hrvatske, obzirom da cjepivo u prvom koraku vjerojatno neće biti registrirano za mlađe od 18 godina - rekao je Capak.</p><p>- Mi ćemo dakle praktički moći cijepiti cijelu populaciju Hrvatske, ali treba imati na umu da će cjepivo dolaziti u tranšama, zbog čega smo napravili prioritete. Krenut ćemo sa zdravstvenim djelatnicima te korisnicima i djelatnicima domova za starije. To su najugroženije skupine i skupine preko kojih će se najviše smanjiti širenje virusa - dodao je ravnatelj HZJZ-a.</p><p>Iako je dobio pozitivan nalaz, Plenković zasad obavlja sve poslove iz svog doma. Nakon sastanka izjavu novinarima trebao bi dati ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović</strong>.</p><p>Uskoro više...</p>