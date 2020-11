Beroš se nada da će građani prijaviti privatna okupljanja

Kada je riječ o kažnjavanju ljudi na licu mjesta, moći će se odrediti kazna od 250 kuna za plaćanje odmah umjesto 500 kuna, otkrio je ministar zdravstva Vili Beroš

<p>Vlada je odlučila uvesti kazne za kršenje mjera koje su donesene kako bi se spriječilo širenje zaraze korona virusom, a o svemu je nakon sjednice Vlade govorio i ministar <strong>Vili Beroš.</strong> Za početak se dotakao privatnih okupljanja i mogućeg ulaska policije u domove:</p><p>- Sve je u skladu s Ustavom i zakonima. Policija neće postupati samoinicijativno nego po dojavama, u slučaju buke itd. Svi koji žele dobro hrvatskim građanima vjerujem da će prijaviti takva okupljanja jer je cilj spriječiti širenje bolesti. O detaljima policijskog postupanja izvijestit će Ministarstvo unutarnjih poslova - rekao je Beroš.</p><p>- Javni prijevoz je unutar gradskih struktura i poslovnih subjekata te će oni biti zaduženi za provođenje tih mjera - rekao je ministar zdravstva Vili Beroš o novim mjerama i provođenju istih.</p><p>Dotakao se i kažnjavanja udruga i vjerskih zajednica koje nije predviđeno izmjenama Zakona:</p><p>- Gledajte, mi smo analizirali sve okolnosti i rizike, već smo imali izmjene i dopune ovog zakona, pratit ćemo situaciju, analizirati istu i prilagođavati se novim okolnostima. Ovo nerado radimo no usmjereno je k sprječavanju zaraze. Vjerujem da će jednom ova ugroza biti iza nas. U ovom trenutku smo procijenili da su ova tri elementa najbitnija, zakon u ovom trenutku ne predviđa kažnjavanja udruga i vjerskih zajednica.</p><p>- Sve sukladno Ustavu i zakonskim ovlastima. O svim detaljima ćete biti obaviješteni. Nemoguće je predvidjeti kako će procedura teći, no kada Zakon bude usvojen objavit će se u Narodnim novinama i od tada važi. Kada je riječ o kažnjavanju ljudi na licu mjesta, moći će se odrediti kazna od 250 kuna za plaćanje odmah umjesto 500 kuna. Mislim da ovo nije izvanredna situacija, ovo je novi element u Zakonu o širenju bolesti. Nismo sretni oko ovoga, no pogledajte okolnosti diljem Europe.</p><p> </p><p> </p>