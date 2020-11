Beroš: 'Mijenjat ćemo kriterije za smrt od korona virusa'

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je donesene mjere te dodao kako se dobro osjeća, a uskoro izlazi iz izolacije

<p>Dobro sam, imao sam sreću da nisam imao teži oblik. Prvih dana imao sam visoku temperaturu, no kasnije sam išao bolje. Radim od kuće, rekao je ministar <strong>Vili Beroš </strong>koji će u ponedjeljak izaći iz izolacije. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Idemo dalje istim smjerom, a to je nastojanje da naše planove i pripreme svakog dana implementiramo - rekao je Beroš. </p><p>- Mi kao stožer i kao Vlada gledamo cijelo društvo. Potpuno je jasno da svi iz oporbe gledaju iz perspektive jedne skupine. Zasigurno svi medicinski radnici žele sve zatvoriti, oni vide patnju i smrt. S druge strane spektra su ugostitelji, ekonomisti, koji se žale. Trudimo se čitavo vrijeme - govori Beroš. </p><p><strong>Mjere i kazne </strong></p><p>- U proljeće smo pokazali da možemo biti bez represije i kažnjavanja među najboljim u Europi. Nažalost, u drugom valu se to nije ponovilo. Uzrok je i psihološki i sociološki i nismo se pokazali jednako odgovornima jer moramo posezati za oštrijim mjerama. Moram reći da je to nepravedno prema velikoj većini građana koji se pridržavaju mjera - smatra. </p><p>- Živimo u okvirima novog normalnog. Kolona sjećanja u Vukovaru ne bi trebala biti problem ako postoje mjere, procesija na Hvaru nije dovela do širenja virusa... Mišljenja sam da je puno bolje odrediti jasan epidemiološki okvir svemu onome što je značajno u našem društvu - odgovara Beroš. </p><p><strong>Pucanje zdravstvenog sustava</strong></p><p>- Spremni smo, imamo planove, najbolje govore podaci o popunjenosti kapaciteta. Za sad ugroze nema, ali to će ovisiti o pridržavanju mjera. Planovi za prihvat novooboljelih postoje - smatra ministar te dodaje kako je više od 1400 kreveta na kapacitetima intenzivnog liječenja. </p><p>Respiratora ima preko 1150 u ovom trenutku. </p><p>- Na dnevnoj bazi se respiratori raspodjeljuju prema potrebama. Kamioni su odlazili prema Čakovcu, Varaždinu, Sisku, poglavito Dubravi. Nijedan zdravstveni sustav nema respiratore u spremištima. Oni su raspoređeni tijekom uobičajenih aktivnosti - objasnio je. </p><p>- Od veljače kad je došla kriza nismo aktivno mogli educirati taj kadar. Imamo 119 specijalista i 66 specijalizanta infektologa koji su raspoređeni - objašnjava. </p><p><strong>Komentar na Ivana Đikića </strong></p><p>- Čuli se jesmo jer trebamo razgovarati uvijek. On je moj uvaženi kolega. Ja mu stalno napominjem da je molekularni biolog, ali svaka opservacija je dobro došla i proučavam je s velikim zanimanjem. Nisam primijetio da je rekao da ikog blatim, ali sam ga jutros nazvao jer mi se obratio s određenim pitanjem glede brzog antigenskog testiranja, stoga sam ga nazvao - dodao je Beroš te objasnio kako su srdačno popričali. </p><p><strong>PCR testiranje </strong></p><p>- Ovih dana sam razgovarao s ravnateljem HZZO-a koji tvrdi da su cijene u Sloveniji i Austriji skuplji nego u Hrvatskoj. HZZO diktira cijene na temelju cijena reagencija. Nisu svi zavodi centralizirani i nisu svi uzimali više PCR uređaje. HZZO plaća prosječnu cijenu koštanja. Treba evaluirati PCR testiranja i brzog antigenskog testiranja - komentira. </p><p><strong>Realan prikaz epidemiološkog stanja </strong></p><p>- Činjenica je da smo gubitkom praćenja kontakata došli u jednu nezavidnu situaciju. Kao jedan od načina rješavanja tog problema vidim upotrebu brzih antigenskih testova. Mislim da nam se pruža ta mogućnost koju trebamo iskoristiti. Na taj način ćemo moći sve te ljude brže izolirati i ukazati da su bolesni - objasnio je. </p><p>- Potpuno je jasno da nas čeka dugi posao. Evaulacija svakog preminulog bit će potrebna. Liječnici svojim uobičajenim metodama ispunjavaju upitnike i uzroke smrti, to ide u HZJZ gdje se to dalje analizira. Mijenjat ćemo kriterije za smrti od korona virusa - dodao je. </p><p> </p><p> </p><p> </p>