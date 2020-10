Beroš poslao inspekciju, osoblje KB Dubrava se žali na uvjete: 'Malo nas je, nema ni lijekova'

Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je u ponedjeljak da je u KB Dubravu poslao zdravstvenu inspekciju koja će istražiti okolnosti u bolnici nakon šokantnog pisma liječnice

<p>Nakon što je jedna liječnica iz KB Dubrava u potresnom pismu otkrila katastrofalne uvjete zbrinjavanja pacijenata u toj bolnici, od toga da ne dobivaju obroke, da im nedostaje higijenskih potrepština, lijekova, kisika, do toga da je jedna pacijentica tri dana ležala gola, ministar zdravstva, <strong>Vili Beroš</strong>, na saborskom Odboru za zdravstvo istaknuo je kako su u tu bolnicu poslali zdravstvenu inspekciju.</p><p> </p><p>- Situacija je dramatična. Činjenica jest da nemamo dovoljno sestara ni liječnika, ponajmanje infektologa, a sve se prelama na leđima pacijenata. Ono što piše u pismu je sve istina, i zaista nema dovoljno lijekova, nema osoblja koje bi ih administriralo, ne funkcionira prehrana ni higijena. - potvrdio nam je to naš izvor iz KB Dubrava, koji je želio ostati anoniman. </p><p>- Još jutros smo poslali inspekciju da vidimo o čemu se radi jer neadekvatno postupanje, bilo da je riječ o opskrbi hranom, lijekovima, kisikom ili bilo čime drugim, nije adekvatan način. No, treba znati da je ovo jedna nova kriza koja se ne može usporediti niti s jednom dosadašnjom, osim s Domovinskim ratom i da je tu potreban određeni promptni brzi odgovor i prilagodba novim okolnostima - rekao je podsjetivši kako je KB Dubrava na sebe preuzela najveći dio u ovoj pandemiji te da im Ministarstvo stoji na raspolaganju za reorganizaciju i dopremu novih kadrova.</p><p>- To već radimo, vrši se preraspodjela kadrova i napravit ćemo apsolutno sve da pomognemo da KB Dubrava funkcionira na najbolji način - rekao je. </p>