<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> uoči sastanka Nacionalnog stožera s predstavnicima svih lokalnih stožera u Vatrogasnoj školi na zagrebačkom Ksaveru istaknuo je kako razmatraju donošenje novih mjera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- O svemu ćemo razgovarati. Predstavnici lokalnih stožera su puno informiraniji o svim izazovima koji se nalaze na njihovom teritoriju, vidjet ćemo i dogovoriti se da li su potrebne nove mjere na nekom području - rekao je i dodao kako nije sretan jer se čeka na testove.</p><p>Dodao je da se rješava situacija s testiranjima na koronavirus za koje se predugo čekaju rezultati.</p><p>- Ljut sam i ja. Upravo sam razgovarao s <strong>Krunoslavom Capakom, Alemkom Markotić i Zvonimirom Šostarom</strong>, oni su sad na zajedničkom sastanku i dogovaraju način kako odgovoriti na pojačane potrebe za testiranjem - ustvrdio je.</p><p>- Turisti i naši građani iz različitih razloga trebaju testiranja, moramo svi zajedno naći načina kako odgovoriti na novi izazov, ako treba formirati još punktova u Zagrebu nije problem, traži se rješenje - dodao je.</p><p>Za medijske napise da bi liječnici mogli ostati bez plaće zaraze li se koronavirusom svojom krivnjom, odnosno nemarnim ponašanjem, Beroš je rekao kako je pročitao samo naslove, a komentirat će ih nakon što se podrobnije upozna s time.</p><p>Uz njega je na sastanku i ministar <strong>Davor Božinović</strong>. Njima će svi lokalni predstavnici detaljno predstaviti stanje u županijama, upozoriti na lokalitete gdje su žarišta i gdje dolazi do većih okupljanja, ali i upozoriti na metode kojma su se zaobilazile mjere. </p><p>- Inventivnost domaćeg puka u nalaženju načina zabave dovela je do širenja zaraze. Kada nema klubova oni se okupljaju na plažama itd. Nove mjere bi trebale dati rezultate za 5 do 6 dana tako očekujemo - rekao je ministar Beroš.</p><p>Načelnik stožera Brodsko-posavske županije <strong>Stjepan Bošnjaković</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a537894/Nacelnik-stozera-najavio-nove-mjere-za-Brodsko-posavsku-zupaniju.html">N1 </a>je rekao da su jučer mali rekordan broj novozaraženih.</p><p>- Imali smo 25 novih slučajeva, ali nema posebnih žarišta. To su uglavnom povratci s ljetovanja, svadbe i noćni klubovi, od svega pomalo. Situacija je složena - rekao je i dodao da će danas ili sutra odlučiti i o donošenju novih mjera za tu županiju, posebno vezano uz rad klubova i organizaciju svadbi.</p><p><em>Uskoro više</em></p>