Smatraju da je glavni problem ministra zdravstva nedostatak menadžerskih sposobnosti, zbog čega se gomilanju dugovi u zdravstvu i došlo je do kolapsa platforme CijepiSe.

"Beroš će vrlo brzo otići i to sam. Neće si dozvoliti da ga se smjenjuje, da se to pitanje dugo rasteže. Hoće li se to dogoditi prije ili poslije rasprave o povjerenju u Saboru, ne znam. Beroš se nije snašao u vođenju Ministarstva u menadžerskom smislu. Na poziciji ministra zdravstva glavno su pitanje financije i menadžment. Ministar zdravstva mora biti odličan menadžer koji će napraviti manje rashode, manje troškove u KBC-ima i liječenjima, netko tko će biti u stanju ukinuti niz bespotrebnih bolnica", kaže jedan od sugovornika Jutarnjeg lista iz vodstva HDZ-a.

Drugi koji se slaže s ovom ocjenom ističe da Beroš još nije shvatio da je njegovo vrijeme prošlo i predviđa da će se nastaviti braniti pokušavajući zadržati svoju poziciju. To potkrepljuje podatkom da je samo ove subote Ministarstvo zdravstva izašlo s četiri priopćenja.

"On nije sustav stavio pod kontrolu, a ne može se, posebno u ovakvoj krizi, oslanjati na to hoće li netko u Ministarstvu nešto napraviti. Situacija je takva da je očigledno da ministar mora bdjeti nad provedbom. A Berošu to ne ide. On, naprosto, nema menadžerske sposobnosti", kaže drugi sugovornik i napominje da Beroš nije shvatio da je postao uteg vladi, donosi Jutarnji list.