Beroš komentirao fotografiju na kojoj ljubi ruku: 'Mislim da to nisam trebao napraviti'

<p><strong>Nina Badrić</strong> je prije desetak dana objavila fotografiju na kojoj ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> ljubi ruku ženi, što je protivno svim uputama koje donosi Nacionalni stožer u posljednjih nekoliko mjeseci. </p><p>Na pitanje bi li građani trebali vjerovati onome što govori ili onome što radi, ministar Beroš je na konferenciji za novinare rekao: </p><p>- Građani bi trebali vjerovati onome što Stožer i struka govore. Ne znam na kakvo ste točno nepridržavanje mjera mislili, ako je riječ o onoj fotografiji, da, mi smo se u jednom trenutku skupili na užem području zbog fotografiranja. To su, neću ponavljati sad, ljudi s kojima sam se čitavo vrijeme družio. Ne mislim da je to bio nekakav krimen, ali ono što je najvažnije je da nema štetnih posljedica ni za koga. U svakom slučaju, svatko tko obavlja javni posao mora biti kritičan i odgovoran. Kritičan sam i prema sebi, mislim da to nisam trebao napraviti. Posljedica nije bilo, ne mislim da je to neki veliki propust, ali bilo bi bolje da toga nije bilo. Posljedica nema, molim sve još jednom za striktno pridržavanje mjera. </p>