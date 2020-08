Beroš: Ljut sam na sebe zbog čekanja na rezultate testova

Ukoliko se zdravstveni radnik zarazi obavljajući svoju radnu aktivnost u zdravstvenoj ustanovi on će, kao što smo to ranije dogovorili, dobiti plaću u iznosu prosjeka tri zadnje, s dodacima, rekao je Vili Beroš

<p>Na samog sebe sam ljut. Naravno da sam i sam ljut što se čeka. Ovo je dinamički proces gdje iz dana u dan učimo svakodnevno o virusu i svim elementima. Da pojedine države nisu uvele obvezu testiranja vjerojatno te gužve ne bi ni bile i teško je prilagoditi se odmah. Ono što očekujem da me svatko tko ima problem nazove i da nađemo rješenje. Važna je brzina reakcije, rekao je na konferenciji Nacionalnog stožera ministar <strong>Vili Beroš</strong> na pitanje oko ranije izjave da je ljut zbog dugog čekanja na rezultate testova. </p><p>- Pojedini mediji pišu o tome, međutim niz zakona govori drukčije o tome. Tu postoji nekoliko elemenata. Ukoliko se zdravstveni radnik zarazi obavljajući svoju radnu aktivnost u zdravstvenoj ustanovi on će, kao što smo to ranije dogovorili, dobiti plaću u iznosu prosjeka tri zadnje, naravno sa svim dodacima. I mislim da je to pošteno, životno i utemeljeno, rekao je Beroš na prijetnje nekim zdravstvenim djelatnicima da im se neće isplatiti plaća zaraze li se svojom krivnjom.</p><p>Kaže da će svi koji se zaraze van obavljanja svojih djelatnosti, van bolnice, dobiti naknadu, ali ne takvu. </p><p>- Već onu naknadu koja je 100 posto od osnovice, prema Zakonu o radu, rekao je. U trećoj su kategoriji djelatnici koji su bolesni, a oni će dobiti naknadu koju dobiju oni koji su privremeno nesposobni.</p><p>- Dakle naše famozno bolovanje, opet sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Prema tome, mislim da nije točna tvrdnja da bi ikoja zdravstvena ustanova u RH nekome neisplatila plaću zato jer je on zaražen dok je bio izvan bolnice. Međutim, treba napomenuti ono što smo još u drugom ili trećem mjesecu govorili, a tu je bila riječ o onim skijanjima ako se sjećate. Tu je bilo rečeno da je odgovornost zdravstvenih djelatnika daleko veća, jer znaju nešto o virusnim bolestima, znaju nešto o medicini. Stoga apeliram još jednom na odgovorno ponašanje svih zdravstvenih djelatnika kako ne bi van radnog okruženja ostvarivali kontakte koji bi bili potencijalno štetni, odnosno mogli doći u kontakt s virusom, zaključio je.</p>