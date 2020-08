Beroš: Za tjedan, dva očekuje se pad broja novozaraženih ljudi

<p>Ministar zdravstva<strong> Vili Beroš</strong> rekao je kako će daljnje mjere biti usmjerene lokalno, za razliku od "prvog poluvremena", gdje su se one odnosile na cijelu Hrvatsku. </p><p>- U prvom dijelu ove bitke je bilo puno nepoznanica. Sad imamo više informacija o virusu i niz elemenata koji su nam poznatiji nego ranije. Dozvoljavamo si ovakav pristup jer onakvo zatvaranje nije moguće, ono bi urušilo gospodarstvo. Ovakve selektivne mjere i suživot bi mogle omogućiti borbu protiv virusa - rekao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a538072/Vili-Beros-za-N1-Mjere-ce-biti-selektivne-novo-zatvaranje-bilo-bi-pogubno.html" target="_blank">N1</a>. </p><p>Poručio je kako su na sastanku naglasili važnost lokalnih stožera u nastavku priče. </p><p>- Ne bih kritizirao nikoga, potrebno je raditi na terenu i razgovarati. Komunikacija treba biti trajna, a informacije relevantne i bitne za očuvanje situacije - poručio je. </p><p>Što se tiče aktivnosti stožera, Beroš je rekao da su neki bili više, a neki manje aktivni, no da je svima cilj zaustavljanje epidemije. </p><p>Na pitanje je li moguće da Beroša nikoga nije obavijestio o gužvama na testiranju u Zagrebu, Beroš kaže da misli da će čelnici institucija riješiti problem te da je potrebno instalirati još punktova i na drugim mjestima. </p><p>- Nisam znao da su redovi toliko dugački - poručio je no istaknuo kako se taj problem događa tek par dana. </p><p>- Gužve i čekanja nisu dobrodošli i vjerujem da će se naći adekvatno rješenje - poručio je. </p><p>Tvrdnje Jelka Kacina da je Hrvatska opasnost za cijelu Europu smatra pretjeranim, jer Hrvatska kontrolira situaciju. Dodaje da mjere koje su uvedene prije sedam do deset dana tek trebaju pokazati svoje rezultate.</p><p>Beroš kaže kako očekuje par broja novozaraženih kroz tjedan do dva, ukoliko ne bude novih žarišta. Cilj je dovesti situaciju pod kontrolu prije početka školske godine. </p>