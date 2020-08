'Očekujemo da će idućih tjedana porasti brojka starijih oboljelih'

Splitsko-dalmatinska županija ima iznimno velik broj što je s jedne strane dobro, a s druge opterećujuće, kazao je ministar zdravstva Vili Beroš i dodao: "Đikić nije epidemiolog"

<p>S obzirom na okolnosti očekujemo da će u narednih tjedan ili dva porasti brojka starijih oboljelih, rekao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ministar-zdravstva-vili-beros-o-najgorem-danu-po-broju-zarazenih-od-pocetka-pandemije---617452.html" target="_blank"><strong>Dnevnik Nove TV </strong></a>ministar zdravstva <strong>Vili Beroš.</strong></p><p>Hrvatska iz dana u dan bilježi nove rekorde zaraženih korona virusom, samo u zadnja četiri dana brojka iznosi 938. Bili su to uglavnom mlađi ljudi, no ministar očekuje da će sada obolijevati i stariji.</p><p>- Dolazi jesen i moramo biti epidemiološki spremni za nju. Poglavito bi to bilo nezgodno ako bi prenijeli na svoje starije, na bolesne, na imunokompromitirane ukućane, tada bi klinička slika mogla postati nešto lošija - lošiji je scenarij iznio Beroš koji je komentirao i velike brojke iz Splitsko-dalmatinske županije.</p><p>- Ne bih rekao da išta rade krivo. Svi smo svjedoci velikog broja turista koji borave u našem priobalju. Splitsko-dalmatinska županija ima iznimno velik broj što je s jedne strane dobro, a s druge opterećujuće. Važno je naglasiti društveno odgovorno ponašanje mladih koji sada nakon izlaska u noćne klubove nalaze nove načine zabave. Naš zadatak je da im prispodobimo opasnost i da ukažemo na potrebu da se ipak još neko vrijeme čuvaju od ove bolesti.</p><p>Ugostitelji kojima je zabranjen rad poslije ponoći doskočili su novoj ideji organiziranja partyja na brodovima.</p><p>- Čuli smo da iznajmljuju kuće i brodove za zabave, to nije prihvatljiv oblik ponašanja. Dobro je proveseliti se, zabaviti se, okupati se, ali treba izbjegavati neki bliži fizički kontakt pogotovo s ljudima za koje ne znate iz kakve su epidemiološke priče.</p><p>Znanstvenik<strong> Ivan Đikić </strong>nazvao je Stožer arogantnim i mišljenja je da noćni klubovi nisu smjeli raditi.</p><p>- Lako je biti general poslije bitke. Cijenim ga kao vrsnog kolegu i znanstvenika koji je dao znatan doprinos svjetskoj znanosti. No nije epidemiolog i čudi me što zalazi u područje koja nije njegova uža specijalnost. Takve paušalne ocjene nisu dobrodošle.</p><p>Je li ijedna odluka Stožera bila politička?</p><p>- Vjerojatno se apostrofirate na iskaz predsjednika Vlade, on je govorio o političkim ciljevima. Legitimno je da vlada ima ciljeve, kao što su očuvanje zdravlja i gospodarskih aktivnosti. Sve odluke koje su donesene imaju svoju epidemiološku konotaciju i okvir. Puno puta smo rekli da je politika prepoznala struku i dala joj prednosti.</p>