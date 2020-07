Beroš: 'Mjere su već na stolu, trn u oku su vjenčanja i razna druga obiteljska okupljanja'

<p>U Vladi je počeo sastanak Stožera civilne zaštite uoči kojeg je ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> dao izjavu kako su na stolu sve nove moguće epidemiološke mjere koje će se primijeniti ako situacija sa širenjem korona virusa bude to zahtijevala. </p><p><strong>Pogledajte korona party u HDZ-u: </strong></p><p>Na pitanje kako komentira da je dobio najviše preferencijalnih glasova, odgovorio je kako su građani i građanke prepoznali njegov trud i da sve što radi, radi sa srcem. </p><p>Upitan je li mu nezgodno što je dobio više glasova nego Andrej Plenković, Beroš je rekao da to nije usporedivo jer su u pitanju različite izborne jedinice. </p><p>- Stožeru slijedi daljnji rad. Pratimo epidemiološku situaciju i ako dođe vrijeme za uvođenje novih mjere, one će biti uvedene - izjavio je Beroš te objasnio hoće li izborno slavlje u stožerima biti rasadnik širenja korone. </p><p>- Sve je moguće, ali se nadam da to neće biti slučaj. Stožeri su bili i na otvorenom, mjerila se temperatura, dezinficirale ruke. Priznajem u pojedinim trenucima smo možda bili preblizu jedni drugima, ali vjerujem da neće biti posljedica. Osobno sam izbjegavao ljubljenje, grljenje i slično - rekao je Beroš te dodao koliko mu je poznato nitko nije vraćen s ulaza zbog povišene tjelesne temperature. </p><p>- Jutros smo na Stožeru razgovarali o daljnjim mjerama, moramo biti spremni za svaki mogući scenarij. Nećemo ih komunicirati prije nego što bude potrebe za njima. Možete biti sigurni cijelo vrijeme se razgovara o nizu mjera - rekao je Beroš dodajući kako se ne razmišlja se o ukidanju mjera samoizolacije jer se pokazalo jako dobrom. </p><p>Na pitanje hoće li se ići na zatvaranje noćnih klubova rekao je da je nadzor u njima polučio dobre rezultate i zadnjih dana iz klubova nemamo novooboljelih.</p><p>- Ono što nije dobro, rekao je, problem je obiteljskih okupljanja. Očito da još ljudi nisu dovoljno svjesni mogućnosti širenja zaraze pa razmatramo mogućnosti koje će se odnositi na takve vrste druženja - izjavio je. </p><p>Na pitanje razmišlja se o zatvaranju granica sa Srbijom i BiH, rekao je da se razmišlja o svim mjerama koje su potrebne, dakle ako se situacija u Srbiji pogorša sigurno će i to doći na tapetu. </p><p>Neslužbeno doznajemo kako je danas u Zagrebu manje od deset novozaraženih. Za sad se ne razmišlja o predlaganju novih mjera gradskom civilnom stožeru. Podsjetimo, bilo je govora o tome da će predložiti uvođenje obveznog nošenja maski i u trgovine, obrtnicima i slično. </p>