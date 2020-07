Beroš najavio: 'Svi oni koji se žele privatno testirati bez uputnice plaćat će 501 kunu'

<p>Skraćujemo liste čekanja za dijagnostičke pretrage. Zatražio sam od ravnatelja svih zdravstvenih bolničkih ustanova listu čekanja za magnetsku rezonancu abdomena. Istina je da se u KB Zagreb čeka duže. Hvala svim pacijentima na strpljenju, rekao je Vili Beroš na presici Stožera.</p><p>- Kao ministar zdravstva obećao sam se uloviti u koštac s ovim problemom i to ću svakako učiniti - rekao je. </p><p>- Imamo informaciju iz HZZO-a da je jutros analizom raspoloživih podataka o cijenama reagensa, dolaze povoljniji reagensi. Cijena testiranja je između 500 i 600 kuna. Tako potičemo uvođenje cjenovno primjenjivijih metoda. HZZO i dalje će kontinuirano pratiti dinamiku tržišta i utvrditi najpovoljniji model - dodaje. </p><p>Do sada je bila jedinstvena cijena 1506 kuna za dva antigena, sad se ta cijena mijenja. Moguće je da na tržištu dođu neki novi testovi. </p><p>- Danas je sastanak gdje će nove cijene stupiti na snagu. Za sve one koji se žele privatno testirati bez uputnice plaćat će 501 kunu za dvije ciljne sekvence, dok je za tri cijena 698 kuna - izjavio je Beroš te dodao kako će cijene ovisiti o hitnosti. </p><p>- Izdvojeno je 75 milijuna kuna za sve testove u Hrvatskoj. To je bilo prije mjesec dana - izjavio je <strong>Krunoslav Capak</strong> te dodao kako u Hrvatskoj nema novih žarišta. Najveće brojke su u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Zagrebu. </p>