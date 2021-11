Ove brojke nisu iznenađujuće jer već neko vrijeme upozoravamo na brzo šireći delta soj, a sad je i hladnije vrijeme i više ćemo biti unutra. Isto tako, ne držimo se mjera, bilo je velikih okupljanja u zadnje vrijeme. Da se ne bi doveli u situaciju da zdravstveni sustav ne bude preopterećen, jer brojke će rasti, jasno nam je da moramo reagirati i reagirat ćemo. Na usuglašavanju je novi set mjera, objavit ćemo ih sutra na presici stožera, istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

POGLEDAJTE VIDEO Presica Vilija Beroša

Odmah na početku je zamolio da ga se ne ispituje koje će to mjere sutra objaviti jer su još uvijek na međuresornom usuglašavanju. No, novinari ne bi bili novinari da ipak nisu pokušali doznati barem nešto. Upitan da li možemo očekivati širu upotrebu Covid potvrdi, ministar je dao naslutiti da da.

- Recimo, između ostalog, da da. Neću govoriti jer se tijekom popodneva može nešto promijeniti - kratko je rekao dodavši kako misli da je svima jasno da nekakvog novog zatvaranja ne može biti.

- Cijepljeni i preboljeli su doista zaštićeni i njima onemogućavati radne aktivnosti i sve ostale bilo bi kontraproduktivno - istaknuo je Beroš, kojem se, kako kaže, čini da je iz vala u val sve teže i teže jer je i ljudima sve teže.

- No, zato bi trebali podvući crtu i znati koji je jednoznačni izlaz iz ove krize, a to je cijepljenje - rekao je.

Na dodatni pokušaj izvlačenja informacija i pitanje hoće li nam potvrde biti potrebne za popiti kavu ili odlazak u šoping centar, ministar je poručio kako se iskreno nada da u ovom trenutku neće jer ima još niz drugih mjera kojima se može pokušati suzbiti širenje zaraze.

Ovo je iznimno delikatan trenutak, naglasio je.

- Opterećenost zdravstvenog sustava je naš imperativ i moramo svi zajedno to riješiti. Nije to stvar Vlade, Stožera, mene osobno, to je stvar svakog od nas - poručio je.

Na pitanje kada će se aktivirati Arena kao tercijarni centar za liječenje Covid bolesnika, što je prošli tjedan najavio, Beroš je istaknuo kako točan datum ne zna, ali da je spremna za otvaranje u svakom trenutku ukoliko bude potrebe.

- U ovom trenutku, osim u pojedinim bolnicama, situacija nije tako alarmantna. Ali zato smo najavili pripremu Arene. Nitko na svijetu i Europi nije bio spreman na ovakve događaje. Imamo 14.000 akutnih kreveta, ukupno 20.000 bolničkih u RH i u stanju smo ih sve upotrijebiti u zbrinjavanju Covid bolesnika, ali tada nam ostala zdravstvena zaštita pada u drugi plan i zato smo molili naciju da se cijepi jer cijepljenje ipak sprječava teška oboljenja - poručio je.

'U pojedinim dijelovima zemaljske kugle vape za cjepivom, a mi koji ga imamo u izobilju ga ne želimo iskoristiti'

Naglasio je da cijepljenje spašava i rekao kako je zadovoljan što se sve više građana javlja za cijepljenje, ali upozorava da je šteta što su nisu cijepili ranije, jer bi dosad već stekli određeni imunitet.

- Kao nacija kasnimo s cijepljenjem. Pravo vrijeme za cijepljenje je bio je kraj proljeća i početak ljeta - istaknuo je.

U pojedinim dijelovima zemaljske kugle vape za cjepivom, a mi koji ga imamo u izobilju ga ne želimo iskoristiti, poručio je Beroš.

- Doista ne mogu to shvatiti - dodao je.

Osvrnuo se na izjave da cjepivo nije 100 posto učinkovito naglasivši kako je to tako obzirom da je ono rađeno za onu prvu varijantu virusa.

- Nakon toga je došlo do mutacije i kao populacija moramo biti sretni što cjepivo pokriva sa 75 posto učinkovitosti ovaj novi delta soj - poručio je apeliravši na građane da vjeruju struci i znanstvenicima.

Upitan za stanje po bolnicama, istaknuo je kako svugdje još ima slobodnih kreveta pa ponovno naglasio da svi moramo biti svjesni da popunjavanjem bolničkih kreveta za Covid bolesnike, ostali ostaju bez njih.

- Naravno, ima prioriteta, poput hitnih i onkoloških bolesnika. A one elektivne stvari koje mogu čekati, će čekati. Kao ministar smatram da je i to loše jer da smo kao nacija postigli daleko veći stupanj procijepljenosti naše opterećenje zdravstvenog sustava bilo bi manje - rekao je Beroš.

Respiratori se već sad premještaju iz bolnice u bolnicu po potrebi.

- To nas, nažalost, čeka i u narednom periodu. No, moramo svi zajedno biti svjesni da je tih 40 i nešto posto necijepljenih ekstremno veliki rezervoar za širenje virusa. Oni nisu ni na koji način zaštićeni, imamo zarazniju varijantu virusa nego prošle godine, tako da su veliki izazovi pred nama - naglasio je.

'Da respirator ubija, to je velika dezinformacija'

Jučer je pacijent odbio respirator jer respirator ubija, danas su objavili iz splitske bolnice, a Beroš kao poruku onima koji tako misle kaže da je respirator tu da pomogne.

- Respirator se upotrebljava u onim trenucima kada je upalni proces u plućima toliko uznapredovao da bez potpore i mehaničke ventilacije sama pluća nisu u mogućnosti preuzimati dovoljne količine kisika potrebne za organizam. Prema tome, respirator spašava život. Druga je činjenica štos u ponekad te promjene toliko uznapredovale da ni respirator ni ECMO uređaj ne mogu spasiti bolesnika. No, apsolutno je respirator tu da pomogne - istaknuo je dodavši kako je u medicini više od 30 godina te da se nije još nikad susreo sa slučajem da je respirator nekome pogoršao situaciju.

- Da respirator ubija to je velika dezinformacija - istaknuo je Beroš.

Ministar ne misli da se ovakva situacija s brojkama mogla spriječiti da su ranije uvedene neke strože mjere. Kaže kako su mjere dobre, ali da se one krše. Posebno je istaknuo niz partyja na kojima je bilo puno mladih.

- Da svatko od nas, uključujući i mene, poštuje one osnovne mjere distance, maske, pranje ruku, izbjegavanja okupljanja i cijepljenje, epidemija bi stala. Držanje ovih mjera i cijepljenje spašava stvar - rekao je Beroš naglasivši kako on ne osjeća grižnju savjesti zbog trenutne situacije.

- Slao sam pisma, obraćao se, pozivao građane na cijepljenje. Napravio sam sve što sam u datom trenutku mogao, kao i Vlada, koja je nabavila cjepiva i više nego je dovoljno - poručio je.

Nitko na svijetu, dodao je, nije išao na nikakvu prisilu pa neće ni oni.

'Osobno sam protiv davanja otkaza'

Nakon što su u sustavu socijalne skrbi pali i prvi otkazi zbog odbijanja testiranja i cijepljenja, upitan kakva je situacija u zdravstv Beroš je istaknuo kako je osobno protiv davanja otkaza.

- Ne mogu shvatiti one koji ne žele iskoristiti niti tu blagodat da im netko plati testiranje. Ne možemo reći da je to problematičan zahvat i da nekome ostavlja krvarenja i traume. To je tanki štapić sa spužvicom, koji se niti ne gura toliko duboko u nosne šupljine kao PCR test. Nisam vidio da je. netko zadobio neku ozljedu. Doista ne mogu razumjeti zašto se ljudi ne žele testirati, ali mogu razumjeti ravnatelje koji zbog takvih imaju problem u organizaciji rada. Da li će nekome od njih strpljenje u nekom trenutku prekipjeti, stvarno ne znam. Pozivam sve da budu svjesni situacije u kojoj se nalazimo, to je globalna pandemija, ljudi umiru, budimo odgovorni - rekao je Beroš.