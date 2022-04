Beroš o aferi s informatičkom opremom: 'Nisam pogodovao nikome, niti dijelio poslove'

Mogu reći da sam izvrgnut određeni pritiscima kada je riječ o promjenama u zdravstvenom sustavu. Činjenica je da je zdravstveni sustav desetljećima zanemarivan. On zahtjeva promjene, potrebno je napraviti puno iskoraka u funkcioniranju cjelokupnog zdravstvenog sustava. Ova Vlada je to spremna, ja sam kao ministar to spreman. Sigurno postoje oni koji imaju određene stečene pozicije, koji možda ne bi voljeli promjene, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš u razgovoru za HRT.

Istaknuo je da nije bilo direktnih prijetnji, ali da se moglo indirektno iščitati sve što piše u medijskom prostoru.

- Nikome nisam pogodovao, nisam dijelio poslove, nije se nikome plaćalo ništa što nije odrađeno. Čuo sam od oporbe da poslovni procesi u ministarstvu ne idu, da nemamo informatičke procese koji rade pa bi ih pozvao u ministarstvo da dođu i provjere koji to ugovoreni i isporučeni program u Ministarstvu zdravstva ne funkcionira, osvrnuo se Beroš oko afere s nabavkom informatičke opreme i ugovorima s tvrkom Cuspis.

Ministar je naglasio kako je popuštanje mjera temeljeno na aktualnim epidemiološkim podacima, a slična je situacija diljem Europe.

- Treba naglasiti da smo postigli određeni stupanj cijepljenja, 80 posto odrasle populacije najmanje jednom dozom. Dio građana je stekao aktivnom imunizacijom, preboljenjem, stoga ti elementi ukazuju na moguću dobru situaciju u budućnosti. Moramo znati da je virus i dalje oko nas, moramo se odgovorno ponašati. Sretni smo, dašak optimizma je došao među sve nas na ovaj dan. Konačno razgovaramo o normalizaciji stanja. Opreza nikad dosta, upozoravamo na jesen i moguće zbivanje tada, ali do tada ima dosta vremena. U svakom slučaju, pratit ćemo i dalje sve epidemiološke pokazatelje i odlučivati o svim danjim postupanjima - rekao je Beroš.

Naglasio je da je uložen trud da se tijekom koronavirusa održi dostupnost zdravstvene usluge svim drugim bolesnicima, poglavito hitnim i onkološkim. Smatra da neko vrijeme dostupnost zdravstvene usluge nije bila na onoj visini.



- Trudili smo se riješiti liste čekanja u međuvremenu, smanjiti ih, odgovoriti na te izazove. Smanjivanjem epidemioloških pokazatelja i reduciranjem mjera, apsolutno se više možemo posvetiti onom što slijedi. Najavljujem nakon prolaska epidemije veću pojavu onkoloških bolesti, veću pojavu mentalnih bolesti. Naša nastojanja usmjerena su prema tome. Ministarstvo je još davno osnovalo dva povjerenstva koja se upravo bave tim problemima, naglasio je.

Najčitaniji članci