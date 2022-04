Ekskluzivno doznajemo: USKOK je pokrenuo izvide o Beroševim isplatama Vinku Kojundžiću!

Ministar zdravstva Vili Beroš će ipak morati odgovoriti pred institucijama sve o prirodi svog odnosa s poznanikom Vinkom Kojundžićem i milijunskim isplatama njegovoj tvrtki Cuspis. Saznajemo da je Uskok ipak pokrenuo izvide o novcu koji je plaćen Cuspisu. Ali pomalo je apsurd da to nije učinjeno jer su dobili nalaz Državne revizije, nego anonimnu, argumentiranu kaznenu prijavu. U hrvatskoj zapetljanoj administraciji samo DORH dobiva nalaz Državne revizije, a oni su ovaj proslijedili Županijskom državnom odvjetništvu koje nije počelo postupanje po predmetu. Nisu čak ni tražili dokumente, ali su zaključili da nema elemenata kaznenog djela.

Uskok po kaznenoj prijavi ipak pokreće izvide. Iako nam na naš upit nisu ništa odgovorili do zaključenja broja.

No da su se istražitelji zainteresirali, potvrdio je i sam ministar Vili Beroš. Novinari su ga pitali na konferenciji za novinare jesu li ga kontaktirali iz Uskoka ili DORH-a vezano za poslovanje s Cuspisom, Beroš je odgovorio da njega osobno nisu, ali jesu stručne službe koje u Ministarstvu "vode te procese".

Kao što smo objavili u seriji tekstova, Državna revizija je otkrila sumnjive isplate iz Ministarstva Cuspisu. Krajem 2020. godine, Kojundžićevoj tvrtki je isplaćeno 2,75 milijuna kuna za rad na nadogradnji dva informatička sustava. Naplatili su 6750 radnih sati u samo 12 dana, konstatirali su revizori. To bi značilo da je svaki od pet djelatnika Cuspisa radio 112 sati dnevno. Revizija je jasno navela da je to plaćeno iako nema nikakvih dokaza koliko je vremena i koliko ljudi radilo na poslovima, odnosno nema dokaza da je posao obavljen u tolikom obimu.

Iako je sve to naširoko opisano, Državna revizija nije dala negativno mišljenje o poslovanju jer, po njihovim kriterijima, to nije dovoljno da dobiju nepovoljno mišljenje. Nalaz su proslijedili DORH-u, a Županijsko državno odvjetništvo je zaključilo kako nema elemenata koji se gone po kaznenoj dužnosti te da se propusti u "bitnome odnose na računovodstveno poslovanje". Iz ŽDO-a nisu prije tog zaključka ni zatražili dokumente i račune od Državne revizije. U ovom konkretnom slučaju se ne radi o računovodstvenom poslovanju, nego o potencijalnoj šteti za proračun. S druge strane, revizori ih nisu samoinicijativno poslali. Iako se radi o potencijalno neosnovanoj isplati državnog novca, Ministarstvo financija također nije pokrenulo proračunski nadzor, odgovorili su nam iz DORH-a. S druge strane, u Reviziji su nam rekli da su oni sve jasno napisali i svoj posao ispunili, a oni ne podnose kaznene prijave, pa su iz DORH-a samo trebali zatražiti dokumente i dobili bi ih.

Takva nekoordiniranost nije novost. U Aferi dnevnice prije šest godina dogodilo se apsolutno isto. Revizori su utvrdili da nema dokaza da su se zaista i dogodila putovanja za koja je isplaćeno više od 300.000 kuna dnevnica. Ali su ipak dali pozitivno mišljenje na rad Ureda premijera Zorana Milanovića. U DORH-u to nitko nije primijetio i nije se time bavio. Tek kad su novinari o tome počeli pisati nekoliko mjeseci poslije, pokrenuta je istraga. Na kraju je utvrđena šteta i isplate više od 900.000 kuna, a nepravomoćno su osuđeni tadašnji predstojnik ureda Tomislav Saucha i tajnica Sandra Zeljko.

Iako je Uskok počeo izvide, Beroš je pred novinarima ustvrdio da se iz nalaza Državne revizije "parcijalno vade elementi iz konteksta". Kaže kako je Državna revizija dala bezuvjetno mišljenje na financijski dio poslovanja ministarstva, a uvjetno mišljenje na usklađivanje poslovanja, što je ispravljeno. Cuspisu je od dolaska Beroša u ministarstvo ukupno plaćeno 20,28 milijuna kuna.

- Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, Agencija za zaštitu osobnih podataka, u konačnici i DORH, nisu našli elemente za nikakvo postupanje - rekao je Beroš.

Najčitaniji članci